Cadavere imbalsamato di un rapper in un night club/ Video choc: “Goonew era un re”

Indignazione sui social network per quanto avvenuto nelle scorse ore in un night club di Washington D.C. Come confermato da diverse testate americane, al Bliss Nightclub è stato “esposto” il cadavere imbalsamato del rapper Goonew, ucciso dieci giorni fa nel corso di una sparatoria. Un modo per rendergli omaggio da parte dei familiari, che ha scatenato un vero e proprio polverone.

TMZ riporta che il corpo di Goonew è stato adagiato sulle pareti del locale. Nessuna statua di cera ben realizzata, ma la vera salma dell’artista, scomparso ad appena 24 anni. Il night club si è scusato per aver consentito agli organizzatori questo “particolare” funerale. «Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan del rapper. Bliss non è mai stata informata di ciò che sarebbe accaduto. Ci scusiamo sinceramente con tutti coloro che potrebbero essere sconvolti o offesi», recita la nota diffusa nelle scorse ore.

Cadavere imbalsamato di un rapper in un night club: video choc

Sui social network sono apparsi diversi video di quanto successo nel night club, i fan di Goonew sono andati su tutte le furie per il macabro rito. Secondo quanto riferito dal sito The Shade Room, per partecipare alla serata è stato pagato un ingresso di 40 dollari. Le riprese dei vari cellulari mostrano la folla cantare e ballare mentre le luci stroboscopiche multicolori illuminano la sale. E non è tutto: sono stati fatti esplodere dei fuochi d’artificio accanto alla salma del rapper.

«Strano», «inquietante», «irrispettoso»: questi solo alcuni dei commenti comparsi sul web. La famiglia di Goonew ha difeso questa scelta sottolineando che «è ciò che lui avrebbe voluto». La madre e la sorella dell’artista, Patrice e Ariana Morrow, hanno raccontato a TMZ: «La corona messa sulla testa di Goonew è stata un’idea dell’impresa di pompe funebri, perché era riconosciuto come il “Re del Maryland”». «Non avrebbe voluto un funerale cupo», hanno aggiunto. Qui di seguito uno dei video della serata: la visione è disturbante e potrebbe urtare la vostra sensibilità.

