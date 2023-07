Cadavere senza testa e mani trovato a Chiavari/ Macabra scoperta: omicidio o incidente?

Giallo in Liguria, precisamente fra Santa Margherita Ligure e Chiavari, nota località della riviera di Levante: è stato rinvenuto un cadavere. Come riferisce Repubblica attraverso il suo sito online, il corpo senza vita apparterrebbe ad un uomo ed è stato scoperto nella serata di ieri da parte della Guardia costiera di Santa Margherita Ligure nella zona del porto, al largo. Ad avvistare il cadavere sono stati alcuni diportisti presenti in quegli istanti in rada, che hanno subito avvisato le autorità. Subito dopo sono giunti sul luogo segnalato gli uomini delle forze dell’ordine che hanno recuperato il corpo scoprendo che lo stesso fosse privo di mani e di testa.

OMS: "Soppressione virale fondamentale contro HIV"/ "Covid e Mpox aumentano il rischio di mortalità"

Gli arti così come il capo sarebbero stati recisi di netto, ma non è chiaro se sia stata un’azione umana o se il corpo sia finito magari in qualche “imbuto” naturale che lo abbia appunto mutilato. In ogni caso le mani sono state rinvenute sulla spiaggia di Chiavari, fra i lettini di uno stabilimento balneare: a trovarle alcuni bagnini che stavano sistemando la spiaggia per la notte. Il cadavere è stato recuperato dalla Circomare e nel frattempo ci si è messi alla ricerca della testa che per il momento non si trova.

Instagram, novità abbonamenti: come funzionano?/ I creators potranno monetizzare meglio

CADAVERE SENZA TESTA E MANI TROVATO A CHIAVARI: NESSUN SEGNO DI UN INVESTIMENTO DI UNA BARCA

Si sa invece che l’uomo indossava dei boxer, anche se non è chiaro se da casa o un costume da bagno. La procura ha disposto gli accertamenti sui resti del corpo, e del caso, come scrive Repubblica, se ne stanno occupando i carabinieri.

Da una prima analisi del cadavere non sono stati rinvenuti segni che potrebbero far pensare ad un investimento di una barca o tagli di un’elica, di conseguenza ogni ipotesi al momento non è esclusa. La prima cosa da fare sarà risalire all’identità dell’uomo, grazie anche all’eventuale ritrovamento della testa, dopo di che si cercherà di capire se sia trattato di un omicidio oppure di un incidente.

MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE/ Oggi 25 luglio 2023: la Chiesa in preghiera con i pellegrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA