Cadavere su binari, treni cancellati Pisa-Lucca/ Investito ad un passaggio a livello?

Circa dopo le 13 il traffico treni tra Lucca e Pisa è tornato regolare – con decisi rallentamenti – ma da tutta la mattina il caos è sceso sulla Toscana lungo la linea Pisa-Lucca per un cadavere ritrovato sui binari con ogni probabilità investito da un treno durante un passaggio a livello pedonale. Il corpo senza vita di un uomo, vestito bene e con le cuffiette alle orecchie, è stato ritrovato questa mattina circa alle 9.30 all’altezza di Gagno imponendo fin da subito lo stop di tutti i treni e le tratte in quel passaggio per l’intervento necessario prima del 118 e poi della Autorità Giudiziaria per aprire l’inchiesta e capire cosa fosse accaduto di così tragico in una altrimenti tranquilla mattinata di fine novembre. Due autobus sono stati attivati subito per fare la spola tra Pisa Centrale e Lucca con fermate a San Giuliano e Ripafratta, ma il caso traffico treni è stato inevitabile dalle 10 fin di fatto alle tre ore successive: ad essere direttamente coinvolti sono stati i treni R 6686 Lucca (9:10) – Pisa Centrale (9:45), mentre numerosi altri sono stati cancellati.

TRENI FERMI TRA LUCCA E PISA: LE INDAGINI SULL’INVESTIMENTO

Come annuncia Trenitalia nel portale sull’info traffico, del tutto cancellati lungo la mattina i seguenti treni: R 6690 Lucca (10:12) – Pisa Centrale (10:43) – R 6939 Pisa Centrale (10:20) – Lucca (10:48) – R 6698 Lucca (10:42) – Pisa Centrale (11:11) – R 6745 Pisa Centrale (9:50) – Lucca (10:18). L’annuncio ufficiale di Fs recita poi «Il traffico è sospeso per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito del rinvenimento di una persona deceduta tra San Giuliano e Pisa San Rossore. In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale», anche se poi è stato parzialmente cambiato visto che il cadavere rinvenuto era a Gagno e non a San Rossore. L’uomo di giovane età è stato rinvenuto sui binari con ancora le cuffiette del telefono alle orecchie e molto vicino ad un passaggio a livello ferroviario: secondo gli inquirenti, ciò fa purtroppo dedurre che un terribile incidente sia incorso per via di una probabile fatale distrazione nell’attraversamento.

