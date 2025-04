La circolazione dei treni in quel di Desio è sospesa a causa di un cadavere trovato stamane sui binari. Lo riferisce Fanpage spiegando che sul posto, una volta giunta la segnalazione, si sono recati gli uomini del 118 nonché i carabinieri, per capire di cosa si tratti. Non è ben chiaro come mai sia deceduta quella persona, forse un suicidio o magari un incidente, o altro ancora, fatto sta che la circolazione è al momento bloccata con tutto che ne consegue sui viaggiatori e i passeggeri.

Secondo quanto emerso l’allarme al 118 e alle forze dell’ordine sarebbe giunto attorno alle ore 6:00 di oggi, giovedì 3 aprile 2025, e una volta ricevuto sono stati appunto inviati i medici con un’ambulanza e un’automedica: una volta giunti sul posto, comunque, non c’è stato nulla da fare visto che alla fine si è potuto solo accertare il decesso della stessa persona, evidentemente morta da diverso tempo. Secondo le prime indiscrezioni pare che il cadavere appartenga ad una donna, anche se ovviamente non si conosce ancora l’identità, quindi nome, cognome, età, nazionalità ed eventuale residenza.

CIRCOLAZIONE DEI TRENI SOSPESA A DESIO PER CADAVERE: COSA SAPPIAMO

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Monza che hanno aiutato i soccorsi a rimuovere il corpo, dopo di che i carabinieri hanno già fatto scattare tutte le operazioni di indagini, anche attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona della ferrovia dove è appunto avvenuto il fatto.

Si cercherà quindi di capire cosa sia realmente successo, anche se si propende in particolare per un suicidio, un gesto estremo. Il corpo è stato ritrovato senza testa, decapitato, e alla luce di questa macabra scoperta risulta sospesa la circolazione dei treni fra Desio e Seregno, mentre sono regolari i convogli sulla Seregno-Saronno. Al momento la circolazione è ancora bloccata e si attendono le prossime ore affinchè il tutto torni alla normalità.

