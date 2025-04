Choc a Chiavari dove è stato ritrovato il cadavere di una donna. Una vicenda che è emersa nella giornata di ieri e che viene raccontata dai principali organi di informazione online, a cominciare dal Corriere della Sera. La donna senza vita è stata rinvenuta in maniera del tutto fortuita e soprattutto in circostanze che poco si sposano con eventi di questo tipo: durante una gita scolastica.

Proprio così perchè a fare la macabra scoperta è stata una maestra. La scolaresca si era recata ieri mattina sul fiume Entella, precisamente in quel di Caperana, a circa tre quarti d’ora di macchina da Genova, per ammirare la fauna e la flora, ma propria durante questa uscita la docente ha notato qualcosa di strano. Fortunatamente il rinvenimento è stato effettuato solo dalla maestra, visto che la stessa si era munita di binocolo per meglio scrutare il paesaggio: è stato proprio mentre guardava dallo strumento che ha notato il corpo senza vita di una donna.

CADAVERE A CHIAVARI: COSA E’ SUCCESSO?

Dopo aver avvisato le altre maestre sono stati allertati i soccorsi e nel giro di pochi minuti si sono recati sul posto gli uomini delle forze dell’ordine insieme ai vigili del fuoco. A quel punto sono partite le operazioni di rito, con l’area che è stata isolata e gli alunni che sono stati prontamente allontanati, evitando che potessero vedere la macabra scena.

Il cadavere è stato in seguito recuperato e consegnato alle autorità, dopo di che nei prossimi giorni verrà sottoposto come da prassi all’esame autoptico di rito che stabilirà quali sono le cause del decesso. Si tratterà di un primo importante step per cercare di comprendere cosa sia successo a cominciare dal capire come sia morta la donna. Si tratta di un suicidio, di un incidente o di una morte violenta? Inoltre, il cadavere è stato trascinato in quel posto dalla corrente o la morte è avvenuta proprio lì?

CADAVERE A CHIAVARI: ATTESI ESITI AUTOPSIA

Tutte domande a cui si cercherà di dare una risposta nelle prossime settimane, e al momento si sa solo che la donna dovrebbe avere attorno ai 40 anni e sembrerebbe essere originaria dell’Asia, visti i suoi tratti. Non è stata accertata l’identità di conseguenza è possibile che il cadavere non avesse con se i documenti. La cosa invece certa è che il corpo senza vita non era malmesso, di conseguenza la morte dovrebbe essere sopraggiunta di recente, forse proprio poche ore precedenti il ritrovamento del corpo.

Inoltre, non sono stati trovati, dopo una prima analisi visiva, segni di una morte violenta anche se, come detto sopra, solo l’autopsia farà chiarezza sulle cause di morte. La procura di Genova ha attualmente aperto un fascicolo per il reato di omicidio, al momento contro ignoti, un passaggio obbligato per effettuare tutti gli accertamenti del caso e fare chiarezza sul giallo del cadavere di Chiavari.