Cade da finestra a scuola: 13enne con fratture multiple a Pescara/ Polizia indaga

Una tredicenne cade dalla finestra situata al primo piano della sua scuola dopo avere chiesto all’insegnante di potere prendere una “boccata d’aria”. È accaduto, come riportato da Ansa, intorno alle 9.20 di questa mattina in un istituto di Pescara. Il volo dal secondo piano del palazzo, di circa cinque metri, ha provocato alla bambina diverse fratture al volto e al corpo, ma è sempre rimasta cosciente e non è in pericolo di vita.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione oggi martedì 9 maggio 2023

L’allarme è stato lanciato immediatamente da coloro che hanno assistito alla drammatica scena. Dopo l’arrivo dei soccorritori del 118 nel piazzale del plesso scolastico, la tredicenne è stata stabilizzata e trasportata in codice rosso in ospedale, dove è tuttora ricoverata. In questi istanti è costantemente monitorata e sottoposta a degli esami per comprendere se la caduta abbia provocato dei danni finora non visibili. Non sembrerebbero comunque esserci conseguenze per gli organi vitali.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 9 maggio (conc. 37/2023)

Cade da finestra a scuola: 13enne con fratture multiple a Pescara. La dinamica

Adesso la Polizia sta indagando per comprendere cosa sia accaduto in quegli istanti e se ci siano eventuali responsabilità da appurare. Sono stati effettuati i necessari rilievi sul posto. L’episodio che ha visto la tredicenne cadere dalla finestra è avvenuto nella stessa classe che quest’ultima frequentava. Non è chiaro, però, se i compagni fossero presenti. È stato comunque fornito loro in queste ore il necessario sostegno psicologico.

Le testimonianze dei presenti e quelle degli insegnanti saranno fondamentali per ricostruire la dinamica della vicenda. È da capire innanzitutto se si sia trattato di un incidente oppure se la bambina, che in base a quanto riportato da Repubblica avrebbe dei bisogni educativi speciali, abbia compiuto un gesto volontario. I dirigenti dell’istituto non hanno voluto rilasciare commenti ai media in merito all’accaduto, ma sicuramente verranno al più presto ascoltati nelle sedi opportune dalle autorità competenti.

Eutanasia Francia, ok dal Consiglio Economico/ Scontro sull'obiezione di coscienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA