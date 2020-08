Cade dalla bicicletta e sbatte la testa contro un muretto/ Bambino di 9 anni in coma

Sono ore di profonda angoscia e di estrema apprensione quelle che si stanno vivendo a Contrada, piccolo Comune ubicato a pochi chilometri da Avellino, in Campania. Qui, nella giornata di martedì 25 agosto 2020 (ma l’episodio è emerso soltanto nella giornata di ieri), un bambino di soli 9 anni, di nome Giuseppe, è rimasto vittima di un grave incidente con la sua bicicletta, avvenuto nel giardino della sua abitazione. In particolare, come riferiscono i quotidiani irpini, il ragazzino sarebbe caduto dal mezzo mentre stava giocando, sbattendo rovinosamente il capo contro un muretto e perdendo conoscenza. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi da parte dei suoi familiari: sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che, constatata la gravità della situazione, ha optato per l’immediato trasferimento del piccolo presso l’ospedale “Moscati” di Avellino, ove gli sono state prestate le prime cure del caso. I medici hanno poi deciso, con il benestare dei suoi familiari, di trasportare il ragazzino al nosocomio “Santobono” di Napoli, dove si trova attualmente ricoverato in condizioni che vengono definite “serie”: è tuttora in coma e la sua prognosi è riservata. L’intera comunità avellinese si stringe attorno alla famiglia del giovane e si unisce nella preghiera, auspicando un rapido miglioramento delle sue condizioni di salute.

