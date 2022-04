Cade in un canalone innevato: morto 55enne/ Indagini sul decesso di Silvano Fedel

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Silvano Fedel, escursionista di 55 anni disperso da venerdì scorso sui monti del Bleggio Superiore, in Trentino. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato privo di vita poco prima delle 19 di ieri, martedì 5 aprile 2022, in un canalone innevato piuttosto impervio e ubicato fra i monti Piza e Solvia, in prossimità del torrente Ridever, al di sopra dell’abitato di Zuclo. Sono attualmente in corso di svolgimento le indagini per fare luce sull’accaduto e sulla sua dinamica.

Il quotidiano “La Repubblica” riferisce che dopo una giornata di ricerche, l’avvistamento del corpo senza vita dell’uomo “è stato possibile grazie a un sorvolo dell’elicottero, che è stato attivato per controllare delle tracce avvistate nella neve, in un luogo troppo impervio per essere percorso dalle squadre via terra. L’elicottero ha imbarcato a bordo un tecnico del Soccorso Alpino e dopo alcuni minuti di volo l’equipaggio ha avvistato una sagoma. Sono stati calati con il verricello sul posto il tecnico di elisoccorso e il medico, il quale non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo”.

SILVANO FEDEL TROVATO MORTO IN UN CANALONE: SALMA RECUPERATA

Silvano Fedel aveva praticato biathlon in passato e dunque poteva definirsi senza dubbio un grande appassionato della montagna e degli sport che si praticano sulla neve. Sicuramente, considerata anche la sua passione per l’escursionismo, Fedel conosceva le insidie dell’alta quota ed è anche per questo che si stanno compiendo le indagini per verificare se si sia trattato, come si ipotizza, di uno sfortunato incidente.

Intanto, nelle scorse ore, come riportano i principali quotidiani locali, “dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo, portata a Cavrasto e affidata al carro funebre. Per le ricerche sono stati mobilitati in questi giorni circa 130 uomini tra Soccorso Alpino, vigili del fuoco e Guardia di finanza”.

