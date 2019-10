Cadebasi Franciacorta, Alessandro Borghese 4 ristoranti/ Palazzolo alla ricerca

Cadebasi Franciacorta partecipa alla serata di Alessandro Borghese 4 ristoranti stasera, 8 ottobre 2019, in onda su SkyUno. Il ristorante di Palazzolo dell’Oglio dunque gareggerà per riuscire a raggiungere il premio di 5000 euro da reinvestire nell’attività. Alessandro ha 34 anni ed è lo chef e socio del locale che ha aperto insieme a Giuseppe suo amico di una vita. La sua passione per la cucina è nata dopo numerose esperienze all’estero. La decisione per aprire la loro attività è caduta sulla Franciacorta anche per valorizzare i prodotti del territorio. La location è legata alla luce con colori accesi e un’atmosfera che regala emozioni già prima di accomodarsi a tavola.

Cadebasi Franciacorta, Alessandro Borghese 4 ristoranti: cosa si mangia?

Cosa si mangia al Cadebasi Franciacorta di Palazzolo Dell’Oglio? La cucina che presenta lo chef Alessandro si basa sulla continua ricerca di materie prime di qualità. Ovviamente c’è uno spazio molto curato legato ai vini e alla ricerca degli stessi che sono il fiore all’occhiello del locale. Il livello è molto alto e si basa sulla fusione di tradizione e innovazione, creando dei legami molto interessanti tra i piatti presentati a tavola. Il proprietario del ristorante ha più volte ribadito che l’obiettivo numero uno rimane quello di fare le cose per bene e seguendo quelli che sono i canoni di chi punta alla perfezione. Riuscirà a stupire Alessandro Borghese?

