Cado dalle nubi/ Su Canale 5 il film con Checco Zalone

Cado dalle nubi, film di Canale 5 diretto da Gennaro Nunziante

Cado dalle nubi va in onda oggi, 13 febbraio, a partire dalle 21,20 su Canale 5. La regia è di Gennaro Nunziante, regista che ha firmato tutte le successive pellicole dell’attore comico pugliese Checco Zalone. Gli altri interpreti sono: Giulia Michelini, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Ivano Marescotti, Raul Cremona.

Harry Potter e L'ordine della fenice/ Come seguire il film della saga in streaming

Le musiche del film sono firmate dallo stesso Checco Zalone e il tema principale Angela ha ricevuto la nomination al David di Donatello come miglior canzone.

Cado dalle nubi, la trama del film: entrare nel mondo dello spettacolo

Leggiamo la trama di Cado dalle nubi. Checco, un giovane cantante neomelodico pugliese, desidera ardentemente entrare a far parte del mondo dello spettacolo e sbarca il lunario esibendosi nel fine settimana in una gelateria di Polignano a Mare, suo paese natale. Il ragazzo è fidanzato con Angela, che dopo sei anni e sette mesi decide di lasciarlo, perché stanca del suo modo di fare morboso e anche perché lo considera un fallito. La rottura con la storica fidanzata provoca una grande disperazione in Checco che per affrontare la sua sofferenza e deciso a dare una svolta alla sua vita, finalmente comprende che l’unica strada è quella del trasferimento e quindi parte per Milano in cerca di fortuna e con l’obiettivo di realizzare il sogno di diventare un cantante famoso.

L'Ovest selvaggio/ Su Rete 4 il film con Dale Robertson

All’arrivo nel capoluogo lombardo, Checco viene ospitato da suo cugino Alfredo, un ragazzo omosessuale che non ha mai dichiarato ai famigliari la sua natura, anzi, presenta in ogni occasione una ragazza nuova ai genitori, pr di non rivelare loro la verità. Casualmente, in un negozio di strumenti musicali, Checco incontra una bella ragazza di nome Marika, figlia di un convinto leghista, per la quale perderà la testa. La ragazza, non accetta le premure e le avance di Checco, perché condizionata dai pregiudizi del padre sui meridionali e perché è innamorata del suo professore di psicologia. Dopo una serie di rocambolesche avventure, Checco tenta la carta del talent, partecipando ad un famoso show televisivo con l’intenzione di scoprire se quella della musica è la sua vera strada. Checco supera le selezioni e vince il programma e Marika, finalmente, comprende di essere innamorata di lui e decide di seguirlo nel suo paese per convolare a nozze.

The Cup in corsa per la vittoria finale/ Su Rete 4 il film con Brendan Gleeson

Il video del trailer del film “Cado dalle nubi”





© RIPRODUZIONE RISERVATA