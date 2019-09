Cado dalle nubi/ Su Canale 5 il primo film di Checco Zalone (oggi, 24 settembre)

La prima serata di oggi, martedì 24 settembre, di Canale 5 è dedicata a Cado dalle nubi, film realizzato in Italia nel 2009 e prodotto da Medusa Film e Taodue, per opera di Pietro Valsecchi. La regia è stata affidata a Gennaro Nunziante, che ha curato anche soggetto e sceneggiatura della pellicola. Quest’ultimo ha diretto tutti e quattro i film che hanno come protagonista Checco Zalone, tra cui “Che bella giornata”, “Sole a catinelle” e “Quo vado?”, prima di cimentarsi con “Il vegetale” con Fabio Rovazzi. Il protagonista del film è Luca Medici, conosciuto con il nome d’arte di Checco Zalone. L’attore e cabarettista ha curato anche soggetto, sceneggiatura e musiche del film. Zalone è affiancato dalla collega Giulia Michelini, nota per il ruolo di Rosy Abate nelle serie televisive Squadra antimafia – Palermo oggi e nella fiction dedicata. Il cast è completato da Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Ivano Marescotti, Raul Cremona, Francesca Chillemi e Ivana Lotito.

Cado dalle nubi, la trama del film

Checco è un cantante pugliese che per mantenersi lavora nel weekend in una gelateria di Polignano a Mare. Dopo quasi sette anni di fidanzamento, viene lasciato da Angela perché non ha un lavoro stabile. Checco decide di trasferirsi a Milano per diventare una star del mondo dello spettacolo, ospitato dal cugino gay Alfredo, fidanzato con il suo personal trainer Manolo. Checco conosce la bella Marika, che fa volontariato aiutando i ragazzi provenienti da famiglie problematiche. Per poterla corteggiare, Checco si propone come insegnante del corso di chitarra. Inizialmente Marika, innamorata del suo professore di psicologia, non ricambia le attenzioni di Checco. Ma dopo l’ennesima delusione, Marika si ubriaca a una festa e bacia Checco, che inizia a comportarsi come se fosse il suo fidanzato. Nel frattempo, Checco partecipa a un talent show e, tra circostanze esilaranti, vince. Alla fine Checco riesce anche a coronare il suo sogno d’amore sposando Marika.

