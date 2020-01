Cado dalle nubi/ Video, su Canale 5 il film con Checco Zalone (16 gennaio 2020)

Cado dalle nubi va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 16 gennaio, a partire dalle 21:20. Si tratta di un film italiano realizzato nel 2009 dalla casa cinematografica Medusa Film in collaborazione con Taodue con la regia di Gennaro Nunziante il quale si è occupato della scrittura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Checco Zalone e Pietro Valsecchi. Le musiche della colonna sonora di questo film sono state scritte dallo stesso Checco Zalone, i costumi di scena sono stati realizzati da Sonia Peng ed il montaggio è frutto del lavoro di Pietro Morana. Nel cast di questa pellicola oltre al principale protagonista che è Checco Zalone figurano anche Giulia Michelini, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Ivano Marescotti, Raul Cremona, Gigi Angelillo e Anna Ferruzzo.

Cado dalle nubi, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Cado dalle nubi. Un giovane pugliese di nome Checco Zalone sta cercando in tutti i modi di diventare un professionista della musica. Il suo sogno di diventare un giorno una stanza lo spettacolo lo porta per il momento esclusivamente a lavorare per pianobar per alcuni dei locali presenti sul territorio di Polignano a Mare. Convinto di poter diventare un grande artista in futuro, decide di indirizzare tutti i propri sforzi per riuscire nel suo intento e allo stesso tempo dedica molte attenzioni ad Angela ossia la sua fidanzata. Tuttavia con il passare degli anni le cose non miglioreranno e siccome che continua ad essere convinto di poter diventare un cantante professionista viene lasciato dalla propria fidanzata che lo reputa troppo bambino e per nulla gentile nei suoi confronti. La tremenda delusione d’amore porta Checco a considerare la possibilità di lasciare la sua amata Polignano a Mare per andare a vivere a Milano nella casa del cugino in maniera tale da poter avere maggiori esperienze e soprattutto opportunità per mettere in mostra il suo talento. L’arrivo di Checco nella vita del cugino sarà un vero e proprio fulmine a ciel sereno in quanto il cugino fino a quel momento era sempre riuscito a nascondere alla propria famiglia particolarmente tradizionalista, le sue tendenze omosessuali. Anche Checco rimane inizialmente scosso dopo aver capito della relazione tra il cugino e il suo coinquilino ma poco alla volta capisce come i due sono felici diventando anche un loro fan. Tra i numerosi tentativi da parte di Checco di diventare un cantante e soprattutto di cogliere le opportunità di lavoro che si presentavano farà conoscenza di una bellissima ragazza di nome Marika di cui si innamora pazzamente. Durante il suo soggiorno a Milano Checco inoltre combina una lunga serie di guai e soprattutto cerca in ogni modo di farsi apprezzare dalla donna che almeno inizialmente sembra volerlo scaricare anche perchè suo padre è un accanito attività della Lega ed ha un certo rancore nei confronti dei meridionali. Alla fine però Checco saprà avere successo nel mondo della musica e soprattutto conquistare il cuore della bella Marika.

Il trailer di “Cado dalle nubi”





© RIPRODUZIONE RISERVATA