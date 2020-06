Cado dalle nubi/ Video, su Canale 5 il film con Checco Zalone (oggi, 16 giugno 2020)

Cado dalle nubi va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, martedì 16 giugno, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2009 in Italia dalla Medusa Film in collaborazione con Taodue la cui regia è stata affidata Gennaro Nunziante il quale insieme a Checco Zalone e Pietro Valsecchi Si è anche occupato della stesura del soggetto dell’azione ci arriva. Il montaggio di questa pellicola è stato curato da Pietro Morana il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato Lorenzo Arodisio mentre i costumi indossati sulle scene dei vari attori sono stati firmati da Mary Montalto. Nel cast di questa pellicola figurano Checco Zalone, Giulia Michelini, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Ivano Marescotti, Raul Cremona e Gigi Angelillo.

Cado dalle nubi, la trama del film

Ecco la trama di Cado dalle nubi. Un ragazzo di origine pugliese di circa 30 anni da sempre accarezza il sogno di poter diventare un cantante famoso. Tuttavia, nell’eterna speranza che ben presto il suo discutibile talento possa essere riconosciuto da un talent scout, porta avanti una vita che non è per nulla soddisfacente agli occhi della sua attuale fidanzata Angela. Infatti, mentre quest’ultima sta cercando di assicurarsi un futuro lavorando come parrucchiera, lui trascorre gran parte delle proprie giornate nella speranza che qualcuno possa scritturarlo mentre la sera si esibisce a fronte di un compenso davvero contenuto al pianobar di alcuni locali presenti nella cittadina pugliese dove i due vivono. Stanca di questa incapacità da parte di Checco nel riuscire a dare una svolta alla sua esistenza, Angela lo lascia facendo in modo che l’uomo si ritrovi a dover affrontare una vera e propria crisi sentimentale che avrà anche riflessi dal punto di vista artistico.

Dopo averne discusso a più riprese con il suo amato zio, Checco si rende conto che quantomeno per provare ad avere successo nel mondo della musica, debba lasciare la piccola cittadina pugliese e quindi andare a vivere per un periodo di tempo a Milano dove peraltro può appoggiarsi presso la casa di suo cugino. Dunque, lascia la sua amata Puglia e si trasferisce per qualche tempo a Milano dove va a vivere a casa del cugino di cui scoprirà immediatamente l’omosessualità. Seppur non appoggi da un punto di vista ideologico questa scelta del cugino, lo aiuta almeno per il momento a mantenere segreta questa cosa ben sapendo come lo zio possa prenderla malissimo. Questa sua esperienza a Milano, stravolgerà per sempre la sua vita in quanto conoscerà una splendida ragazza di cui si innamorerà perdutamente per un amore tuttavia contrastato dal padre che essendo un fervido sostenitore della Lega Lombarda, non vede di buon occhio un fidanzamento con un uomo del Sud. Tuttavia, proprio quando tutto sembra essere perduto con Checco costretto a ritornare in Puglia, il suo talento emerge clamorosamente nel corso di un talent in cui il suo brano diventa virale. In questo modo potrà scrivere un contratto con un’importante etichetta discografica e soprattutto vedrà anche realizzare il suo sogno d’amore sposandosi con quella ragazza milanese che ha letteralmente rapito il suo cuore.

