Cado dalle nubi/ Video, su Canale 5 il film con Checco Zalone (oggi, 8 aprile)

Cado dalle nubi andrà in onda oggi, 8 aprile, alle 21.20 su Canale 5. Si tratta di un film italiano del 2009, prodotto da Pietro Valsecchi con la casa di produzione Medusa Film. Il soggetto, la sceneggiatura e le musiche sono di Checco Zalone, comico conosciuto ed apprezzato per le sue parodie musicali, che è anche il protagonista del film. Nel cast altri attori italiani di grande successo come Giulia Michelini nei panni di Marika, Fabio Troiano come Manolo, Dino Abbrescia, Alfredo il cugino di Checco e Raul Cremona nelle vesti di Roberto. Cado dalle nubi, diretto da Gennaro Nunziante, vede come personaggio principale lo stesso Checco, ed ha caratteri fortemente autobiografici.

Una giusta causa/ Su Rai 3 il film con Felicity Jones (oggi, 8 aprile 2021)

Cado dalle nubi, la trama del film

Cado dalle nubi racconta la storia di Checco Zalone, cantante pugliese che sogna una carriera artistica di successo, ma che si esibisce solamente in una gelateria di Polignano a Mare. Appartenente ad una famiglia fortemente tradizionale e fidanzato da più di sette anni con Angela, viene improvvisamente lasciato perché ritenuto un fallito appiccicoso ancora troppo immaturo per riuscire a mantenere una famiglia. Disperato e confuso viene invitato da suo zio, a cui è particolarmente attaccato, a lasciare la cittadina per trasferirsi a Milano, a casa di suo cugino, e provare ad entrare nel mondo dello spettacolo. Alfredo, il cugino immigrato al nord, omosessuale, condivide l’appartamento col suo fidanzato decennale, Manolo, ma, conoscendo Checco e la famiglia ha sempre tenuto nascosta la sua vera natura. E vuole continuare a farlo. Checco, sopraffatto dal cambiamento di città, entra in un negozio di strumenti musicali ed incontra Marika, volontaria presso l’Abbazia di Morimondo, di cui si innamora all’istante.

A sud ovest di Sonora/ Su Rete 4 il film con Marlon Brando (oggi, 8 aprile)

La ragazza, che aiuta i ragazzi con problemi di droga e alcol, lo invita ad insegnare loro la chitarra, e Checco, per poterle stare vicino, accetta. Marika, innamorata del suo professore di psicologia sposato, che la usa per i suoi studi e ricerche, respinge continuamente le avances di Checco, ma questo, non capendo il messaggio, inizia a presentarsi a casa sua, conoscendo i genitori. Un bacio da ubriaca porterà Marika ad ospitare Checco a pranzo, ma il padre di lei, Mauro, fondatore del Partito del Nord che odia profondamente i meridionali, arriverà esasperato a litigarci, offendendolo ed obbligandolo ad allontanarsi definitivamente da loro.

Per tirarsi su Zalone partecipa ad un reality musicale ma non riuscirà ad esibirsi per mancanza di tempo. La sua canzone comunque, cantata a telecamere spente, entrerà nella mente dei produttori, che ordineranno di ricercare questo cantante in erba. Nel frattempo Checco decide di tornare a casa, accompagnato dal cugino e Manolo, ormai allo scoperto e accettati dallo stesso, ma Marika capirà di amarlo e lo fermerà, così come Roberto, dipendente del programma televisivo. Così Checco si sposerà con Marika e vincerà il programma e, cosa più importante, convincerà Alfredo a fare coming out e la famiglia ad accettarlo ed essere felice per lui e Manolo.

Modalità aereo/ Video, su Rai 1 il film con Paolo Ruffini (oggi, 7 aprile)

Video, il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA