Caduta Aleix Espargaro/ Video MotoGp, come sta il pilota Aprilia a Silverstone?

Brutta caduta di Aleix Espargaro nel corso della FP4 della MotoGp, il quarto e ultimo turno delle prove libere che precedono le qualifiche al Gran Premio di Gran Bretagna 2022 che è in corso sul circuito di Silverstone in questo fine settimana.

La sua Aprilia è stata pesantemente danneggiata in occasione della caduta di Aleix Espargaro ed il pilota spagnolo è restato dolorante a terra, prima di venire portato via in barella. Si è trattato di un high-side davvero violento per Aleix Espargaro nel cambio di direzione tra le curve 11 e 12 del circuito di Silverstone.

CADUTA ALEIX ESPARGARO, VIDEO MOTOGP: PAURA MA NESSUNA CONSEGUENZA SERIA

Il catalano è stato sbalzato via dalla sua Aprilia ad alta velocità e l’impatto con il terreno è stato molto forte. Le sue FP4 sono già finite, ma anche il resto del sabato potrebbe essere a rischio naturalmente per Aleix Espargaro dopo questa brutta caduta, che ha causato un forte dolore al calcagno.

Ci sono comunque anche buone notizie: il centauro iberico ha raggiunto il centro medico del circuito di Silverstone per effettuare degli accertamenti naturalmente necessari, camminando sulle sue gambe anche se con l’aiuto di due membri del team Aprilia, dunque le conseguenze fisiche non sono poi così gravi. Subito escluse fratture, l’infortunio sembra non preoccupare.

