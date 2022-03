Caduta choc di Alessandro De Meo, incidente a La Pupa e il Secchione Show/ Video, cala il gelo in studio…

La caduta choc di Alessandro De Meo

Si è appena conclusa la prima puntata de “La Pupa e il Secchione“. Proprio nel finale, così all’improvviso, è arrivato un momento esilarante. Una volta concluso il gioco, in cui il secchione era coinvolto, Alessandro De Meo è uscito dalla cabina per raggiungere il centro dello studio quando è scivolata all’indietro perdendo l’equilibrio. Un attimo di terrore ha inizialmente gelato tutti. “Ma ti sei fatto male?” – ha immediatamente Barbara D’Urso, visibilmente preoccupata. “No, no, sto bene” – ha risposto il secchione facendo subito ridere pubblico, produzione, giuria, concorrenti e chiunque altro stesse seguendo. E’ stato solo l’ultimo evento trash di questa fantastica puntata.

Le coppie de “La Pupa e il Secchione”

La prima puntata de “La Pupa e il Secchione“. Tanti spunti e momenti da rivedere. Non sono state presenti in studio Antonella Elia, in collegamento perché positiva al Covid, così come Paola Caruso, ricoverata dopo esser stata colpita da un’acuta allergia. Le coppie in gara in questa nuova edizione del programma sono Nicolò e Vera, Aristide e Flavia Vento, Valentina e Alessio. C’è anche la troppia formata da Alessandro, Asia ed Emy. Seguono pure Francesco Chiofalo e Annaclara così come Ilaria e Denis Dosio. Infine spazio anche a Maria Laura e Gianmarco Onestini assieme a Mirko e Mila Suarez.

