Caduta Geoghegan Hart/ Video Giro d’Italia: ritiro per l’inglese, via in ambulanza

CADUTA GEOGHEGAN HART, IL GIRO D’ITALIA 2023 PERDE UN ALTRO BIG

La caduta di Tao Geoghegan Hart, con conseguente ritiro del corridore inglese che era uno dei due capitani della Ineos Grenadiers nonché uno dei principali pretendenti per la vittoria finale, è l’ennesimo episodio sfortunato del Giro d’Italia 2023, tormentato dal Covid e dal maltempo. L’undicesima tappa ha portato oggi la carovana della Corsa Rosa da Camaiore a Tortona e purtroppo sarà ricordata più per la caduta e il ritiro di Tao Geoghegan Hart che per la vittoria in volata del tedesco Pascal Ackermann davanti al nostro Jonathan Milan.

La pioggia almeno per qualche ora aveva avuto pietà del Giro d’Italia 2023, poi però è arrivata anche oggi e forse ha avuto un ruolo determinante anche per quanto successo nella discesa dopo il GPM di terza categoria della Colla di Boasi. Tutto sarebbe nato da un contatto fra Alessandro Covi della UAE Team Emirates, vincitore l’anno scorso sulla Marmolada, e la maglia rosa Geraint Thomas, innescando un effetto domino tra chi era più vicino al gallese, cioè naturalmente il blocco della Ineos Grenadiers (compreso Tao Geoghegan Hart) e anche la Jumbo-Visma di Primoz Roglic, l’altro grande big superstite della Corsa Rosa numero 106.

TAO GEOGHEGAN HART, SI TEME LA FRATTURA DEL FEMORE

Tra chi ha riportato conseguenze serie c’è stato anche Pavel Sivakov, il franco-russo che era a sua volta uomo di classifica per la Ineos al Giro d’Italia 2023, ma la caduta è drammatica soprattutto per Tao Geoghegan Hart, che resta a terra quasi immobile. Il vincitore del Giro d’Italia 2020 riesce solamente a sfilarsi il casco, muove un po’ la gamba destra, ma la sinistra resta immobile, piegata a 90°. L’ambulanza lo raccoglie con la barella “a cucchiaio” per ridurre al minimo spostamenti che potrebbero essere pericolosi. Un urlo di dolore tremendo segna la fine del Giro d’Italia 2023, è una caduta davvero maledetta per Tao Geoghegan Hart, che forse sembrava il corridore in assoluto più in forma.

Sarebbe stato come minimo una alternativa di lusso al suo compagno di squadra Geraint Thomas, secondaapunta di lusso per una Ineos Grenadiers grandi firme che ora invece dovrà puntare tutto sul gallese. Al di là di questo, ci preoccupano naturalmente le condizioni di salute dopo la bruttissima caduta di Tao Geoghegan Hart, per il quale si sospetta la frattura del femore sinistro. Come se non bastasse, ecco subito dopo la caduta dello spagnolo Oscar Rodriguez, 28enne della Movistar, stavolta un gregario del gruppo, che però ci ha messo paura perché, a causa stavolta di una banale distrazione, si è toccato con un altro corridore finendo contro il palo di un cartello stradale e poi il muro di una casa. Anche per lui, il Giro d’Italia 2023 finisce all’ospedale.

VIDEO CADUTA GEOGHEGAN HART













