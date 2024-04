Caduta Jonas Vingegaard/ Video Giro Paesi Baschi 2024: danese in ambulanza, giù anche Evenepoel e Roglic

JONAS VINGEGAARD, BRUTTA CADUTA AL GIRO DEI PAESI BASCHI 2024

Una terribile caduta al Giro dei Paesi Baschi 2024 oggi, giovedì 4 aprile, turba il mondo del ciclismo, soprattutto perché Jonas Vingegaard ha riportato le conseguenze più serie ed è stato portato via in ambulanza. Naturalmente per il due volte vincitore del Tour de France la breve corsa a tappe spagnola è finita, ma è evidente che questo non sia il problema maggiore per Jonas Vingegaard, perché si temono conseguenze piuttosto gravi e potrebbe essere a rischio anche la presenza alla prossima Grande Bouclé, quella che partirà dall’Italia e per la precisione da Firenze sabato 29 giugno prossimo. La caduta è stata davvero brutta, sono dovute intervenire tutte le ambulanze al seguito della corsa e di conseguenza la tappa è stata neutralizzata, come da regolamento in casi come questo.

L’allarme è scattato subito per Jonas Vingegaard: fin dalle prime immagini subito dopo la caduta abbiamo visto infatti il campione danese sulla barella, immobilizzato e immediatamente dopo portato via in ambulanza, siamo di conseguenza in attesa di notizie che potranno arrivare dai primi bollettini medici. Davvero sfortunata la Visma-Lease a Bike in questo periodo, se si considera che appena otto giorni fa era stato vittima di una brutta caduta il leader della formazione olandese per quanto riguarda le classiche, il belga Wout Van Aert, che salterà tutta la Campagna del Nord e vede in bilico anche la presenza al Giro d’Italia.

ANCHE PRIMOZ ROGLIC E REMCO EVENEPOEL COINVOLTI NELLA CADUTA

Un drammatico incidente a 35 km dalla conclusione della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, Etxarri Aranatz-Legutio, rischia quindi di essere il momento di svolta dell’intera stagione del ciclismo. Jonas Vingegaard è finito all’interno di una canalina di scolo delle acque a bordo strada e ne è stato sbalzato all’esterno dopo una curva in discesa. Lunghissime le fasi di soccorso al danese, poi caricato in ambulanza apparentemente in stato di incoscienza e con la maschera dell’ossigeno sul volto, perché è stato proprio il due volte vincitore del Tour de France a riportare le conseguenze più gravi.

Non solo Vingegaard però, dal momento che la caduta ha coinvolto tra gli altri Remco Evenepoel e Primoz Roglic. Al momento sembra che il belga sia il corridore coinvolto con minori conseguenze, mentre Primoz Roglic è salito in ammiraglia e si è ufficialmente ritirato dal Giro dei Paesi Baschi 2024, probabilmente con qualche contusione per lo sloveno detentore del Giro d’Italia. Tra gli altri, conseguenze significative anche per Jay Vine (UAE Emirates): il corridore australiano infatti è stato portato in ospedale.

JONAS VINGEGAARD, VIDEO CADUTA AL GIRO DEI PAESI BASCHI 2024

💥 𝐂𝐚𝐢́𝐝𝐚 𝐦𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐞 con muchos implicados en la @ehitzulia 🚨 Vingegaard, Evenepoel y Roglic, con gestos de bastante dolor entre los afectados#itzulia2024 pic.twitter.com/pVjlaglVd9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 4, 2024













