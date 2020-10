Caduta Julian Alaphilippe/ Video: contro una moto al Giro delle Fiandre

Julian Alaphilippe è stato protagonista di una caduta clamorosa al Giro delle Fiandre 2020, che il francese affrontava in maglia iridata: il campione del Mondo era al comando in un terzetto con Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, cioè in assoluto i tre nomi più attesi della grande classica belga che si avviava in questo modo a vivere un finale pirotecnico, ma la sua avventura al Fiandre si è fermata a circa 35 km dall’arrivo nel modo più clamoroso possibile, cioè finendo addosso a una moto del seguito e rovinando a terra in malo modo – come potrete vedere nel video qui sotto. Una caduta molto brutta, tanto che in seguito Julian Alaphilippe è rimasto seduto sull’asfalto per diversi minuti, forse anche a causa della delusione per la fine traumatica del suo Giro delle Fiandre 2020 e di fatto dell’intera stagione agonistica.

VIDEO, CADUTA JULIAN ALAPHILIPPE

Julian Alaphilippe quest’anno ha vinto a Nizza una tappa al Tour de France e soprattutto i Mondiali di Imola, riportando in Francia il titolo di campione del Mondo dopo la bellezza di 23 anni, ma nelle ultime grandi classiche di questa anomala stagione è diventato protagonista negativo, quasi confermando una sorta di “maledizione” della maglia iridata. Alla Liegi-Bastogne-Liegi di due domeniche fa festeggiò troppo prestò, fu beffato da Primoz Roglic a pochi centimetri dal traguardo e in seguito pure declassato dalla giuria per scorrettezza in volata, mentre al Giro delle Fiandre la sua avventura è finita davvero nel peggiore dei modi, proprio quando era al comando con gli altri due uomini più attesi, cioè Van Aert (che lo beffò alla Milano-Sanremo) e Van der Poel.





