È un tragico incidente quello capitato alla funivia del Monte Faito – che collega la località di Castellammare Stabia con la sommità del monte a più di 1.200 metri di altezza – che è caduta nel pomeriggio di oggi a causa del forte vento che sta interessando l’area dell’arcipelago napoletana: inizialmente le cabine erano rimaste bloccate a causa della rottura di una delle funi di collegamento e dopo diverse ore in cui si erano completamente persi i contatti con la cabina partita dalla sommità del monte è arrivata la tragica conferma della caduta; e mentre è certo che sulla cabina della funivia del Monte Faito ci fossero almeno cinque persone, per ora non è chiaro quanti siano i morti.

Partendo dal principio, è bene precisare che la funivia del Monte Faito aveva riaperto pochissimi giorni fa in vista della stagione estiva con una serie di viaggi che si erano conclusi senza nessun tipo di difficoltà o intoppo: tutto – almeno – fino ad oggi con un viaggio partito attorno alle 15:00 che è stato immediatamente bloccato a causa della rottura di una delle funi, ipoteticamente (ed è stata aperta un’indagine per chiarirlo nel dettaglio) a causa del forte vento che da tutto il giorno sta colpendo il golfo partenopeo.

Caduta la funivia del Monte Faito: tra i cinque passeggeri ci sono dei morti

Con la rottura della fune della funivia del Monte Faito entrambe la cabine – una partita dalla valle, l’altra dalla sommità montana – si erano bloccate in via precauzionale ma mentre la prima era rimasta a pochi metri d’altezza dalle strade di Castellammare Stabia, della seconda (grosso modo a 1.200 metri di altezza) si erano persi tutti i collegamenti: inutile l’invio degli elicotteri dei Vigili del Fuoco che a causa della fitta nebbia che avvolge il monte non sono riusciti ad individuare la cabina per trarre in salto le cinque persone – quattro civili e un operatore EAV – che si trovavano a bordo.

Nel frattempo, nell’arco di un paio di ore la cabina a valle della funivia del Monte Faito è stata evacuata senza grossi problemi portando in salvo tutte ed undici le persone che si trovavano a bordo: le ricerche della seconda cabina sono continuate senza sosta, fino alla tragica conferma attorno alle 18:00 della caduta da parte dei Vigili del Fuoco e del presidente EAV Umberto De Gregorio, ma mentre sembra che sia stata individuata non è chiaro se tutti e cinque i passeggeri siano morti nell’impatto.

A bordo ci sarebbero 3 o 4 passeggeri con un operatore, si sono persi i contatti via radio. I soccorsi stanno operando con difficoltà a causa del forte vento e del maltempo.