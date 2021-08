Caduta Letizia Paternoster/ Brutto incidente al Simac Tour: “Il casco mi ha salvata”

Terribile caduta per la nostra Letizia Paternoster: la ciclista italiana, protagonista assieme a Balsamo anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020 solo poche settimane fa, è stata vittima di un terribile incidente lo scorso venerdi, quando con il suo team la Trek Segafredo, si trovava in Olanda per disputare il Simac Ladies Tour. La dinamica dell’accaduto è chiara e drammatica: nel corso della frazione di due giorni fa, Letizia Paternoster era sulla sinistra della carreggiata e scontrandosi con una rivale, è volata a terra in maniera rovinosa.

Fin dal subito la situazione è apparsa grave e la stessa ciclista ha fatto molta fatica ad alzarsi sulle sue gambe: per lei, ad ora accertate, diverse costole incrinate e una forte contusione alla spalla oltre a problemi alla testa per la gran botta presa. L’azzurra, che ha ovviamente subito abbondato la corsa a tappe in terra olandese, comunque effettuerà in questi giorni ulteriori controlli in Italia, per avere un quadro completo dei danni riportati in seguito all’incidente.

CADUTA LETIZIA PATERNOSTER: “IL CASCO MI HA SALVATO”

Una terribile caduta dunque per Letizia Paternoster, con l’azzurra che pure rischia ora di saltare i prismi appuntamenti in strada per gli Europei di Trento e pure per la pista, con gli europei e i mondiali a ottobre, a cui era gran favorita per una prestazione di sostanza. La nostra beniamina infatti ha riportato infortuni di grande importanza dopo la caduta, anche se sarà necessario attendere ulteriori accertamenti per avere il quadro completo.

In ogni caso lo spavento per quanto occorso in strada al Simac Ladies Tour è stato grandissimo, come ha dichiarato la stessa Paternoster: “Speravo in un bilancio diverso dal Simac Tour. E di certo, non di tornare a casa con diverse costole incrinate, una forte contusione alla spalla e un mal di testa costante. Ringrazio il mio casco che mi ha letteralmente salvato la testa. In Italia farò ulteriori accertamenti e, per il momento, penso a recuperare. Grazie a tutti voi che mi avete scritto e sostenuto”.

