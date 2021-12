Caduta Libera Campionissimi 2021, 1a puntata/ Diretta 16 dicembre: Nicolò Scalfi contro tutti

Caduta libera campionissimi: anticipazioni e diretta 16 dicembre

Giovedì 16 dicembre, in prima serata su canale 5, Gerry Scotti conduce il primo di una serie speciale di appuntamenti con Caduta libera che porterà all’elezione del campionissimo del 2021. Nel corso di ogni puntata, sulla botola centrale, si accomoderà un supercampione del game show di canale 5 che appassiona ormai da tempo i telespettatori. A sfidare il supercampione saranno altri otto campioni del passato e due personaggi famosi. I vincitori delle prime tre puntate saranno anche presenti nel quarto ed ultimo appuntamento che andrà in onda il 6 gennaio, giorno dell’Epifania e che porterà all’elezione del vincitore assoluto.

Masterchef Italia 2021, ed 11/ Concorrenti e diretta: Marco, no da giudici e non solo

Domanda dopo domanda, il supercampione protagonista della puntata proverà a sconfiggere gli sfidanti per poter vincere la puntata e poter così accedere all’appuntamento successivo per sperare di vincere definitivamente il titolo di supercampione di Caduta libera 2021. Chi sarà, dunque, il campione al centro della botola nella puntata in onda questa sera?

Un professore/ Diretta e anticipazioni 16 dicembre: Manuel e Simone ancora insieme?

Nicolò Scalfi protagonista della prima puntata di Caduta libera campionissimi

Ad aprire il torneo di Caduta libera campionissimi sarà il campione dei record ovvero Nicolò Scalfi che con 727mila euro vinti e 88 presenze detiene il record del montepremi più alto e del maggior numero di presenze nella storia del game show. Un supercampione assoluto che è pronto a sfidare gli altri campioni e i personaggi famosi per dimostrare la propria preparazione.

Nicolò Scalfi era riuscito a conquistare il cuore del pubblico, ma anche dello stesso Gerry Scotti. Con educazione e gentilezza, Nicolò Scalfi aveva superato una sfida dopo l’altra. Ancora oggi è considerato il campione per eccellenza. Classe 1999, originario di Brescia, studente di lettere moderne, sogna di diventare un giornalista sportivo. In attesa di realizzare il suo sogno, spera di portare a casa il tirolo di supercampione 2021.

Morena Zapparoli, grave lutto per la moglie di Funari/ "Ciao mamma, non ero pronta"

Come vedere in diretta streaming Caduta libera campionissimi?

Caduta libera campionissimi può essere visto in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.30, subito dopo la puntata odierna di Striscia la notizia. Come tutti i programmi Mediaset, anche il game show condotto da Gerry Scotti può essere visto in diretta streaming.

Per vedere Caduta libera tramite pc, tablet o smarthphone basta collegarsi al sito Mediaset Play o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA