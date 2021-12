Caduta Libera Campionissimi/ Gabriele Giorgio sfida Nicola Savino e Roberta Giarrusso

Caduta Libera Campionissimi, seconda puntata: sulla botola Gabriele Giorgio

Questa sera, giovedì 23 dicembre, alle 21.30 su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento con “Caduta libera Campionissimi”, gli speciali in prime time del game show condotto da Gerry Scotti. Settimana scorsa la prima puntata ha raccolto davanti al video 2.468.000 spettatori pari al 13.8% di share. Il protagonista è stato Nicolò Scalfi che ha vinto 85 mila euro dopo aver battuto molti campioni del passato e aver indovinato gli ultimi Dieci Passi. Il 22enne di Brescia ha difeso il suo titolo di campione per 88 puntate e conquistato, tra il 2018 e il 2021, in totale 812 mila euro. Questa sera sulla botola centrale tornerà Gabriele Giorgio, campione per 35 puntate e un montepremi complessivo vinto di 316.000 euro. A sfidarlo, ci saranno altri otto campioni del passato e due personaggi famosi.

Gli sfidanti di oggi a Caduta Libera Campionissimi

Tra gli sfidanti di Gabriele Giorgio questa sera ci saranno anche Roberta Giarrusso e Nicola Savino. Gli ospiti della serata sono Elettra Lamborghini, The Kolors, Gabriele Cirilli e Iva Zanicchi. La terza puntata di “Caduta libera Campionissimi” andrà in onda giovedì 30 dicembre e vedrà come protagonista Christian Fregoni. Ricordiamo che i vincitori delle prime 3 puntate saranno presenti tra gli sfidanti dell’ultimo appuntamento, in onda mercoledì 5 gennaio, che eleggerà il “Campionissimo 2021 di Caduta Libera”. Nicolò Scalfi ha già conquistato un posto in finale: “Mi impegnerò per portare ancora Brescia in trionfo”, ha detto nelle scorse settimane a Il Giornale di Brescia. Ce la farà anche Gabriele Giorgio? Appuntamento alle 21.30 su Canale 5!

