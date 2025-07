Caduta Marc Marquez, video MotoGp: lo spagnolo finisce a terra nel giro lanciato delle qualifiche a Brno, sfuma la pole position (19 luglio 2025)

CADUTA MARC MARQUEZ, SFUMA LA POLE POSITION IN MOTOGP A BRNO

La caduta Marc Marquez ha fatto trattenere il fiato a molti appassionati della MotoGp stamattina, sabato 19 luglio 2025, nel corso delle qualifiche per il Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno.

Eravamo praticamente allo scadere del decisivo Q2, con Francesco Bagnaia leader della classifica dei tempi e quindi pole position virtuale, tuttavia Marc Marquez stava firmando un giro ancora più veloce rispetto a quello del compagno di squadra in Ducati, almeno fino al momento fatale.

Praticamente nello stesso momento è caduto anche Johann Zarco, chissà se c’è stato anche un attimo di distrazione dovuto a ciò alla base della caduta Marc Marquez, un brutto volo nella ghiaia che però fortunatamente non ha avuto conseguenze dal punto di vista fisico per il leader della classifica del Mondiale MotoGp.

Ovviamente Marc Marquez non ha più potuto insidiare la pole position di Francesco Bagnaia, ma la bandiera gialla per la doppia caduta dello spagnolo e di Zarco ha di fatto congelato la situazione, per cui il numero 93 scatterà da una eccellente seconda casella fin dalla Sprint di oggi pomeriggio alle ore 15.00 e poi anche domani.

CADUTA MARC MARQUEZ, BRIVIDI PER IL PILOTA SPAGNOLO DELLA DUCATI

Infatti, ogni volta in cui ci tocca vedere per tera il pilota spagnolo, vengono in mente i tormentati precedenti di Marc Marquez, almeno dal 2020 in poi. Una carriera praticamente perfetta fino al 2019 si è infatti infilata nel tunnel delle cadute, degli infortuni e delle convalescenze per diversi anni, in particolare dal 2020 fino al 2023, sancendo così un lento e lungo declino dell’avventura con la Honda, che per tanti anni era statali limiti della perfezione. Anche per questo motivo, Marc Marquez nel 2024 è passato alla Ducati, con cui ora è vicino quello che sarebbe il suo primo Mondiale dal 2019.

La caduta Marc Marquez potrebbe lasciare qualche strascico? Onestamente pensiamo di no, anche perché per fortuna il pilota spagnolo non ha subito rilevanti conseguenze fisiche. Insomma, non ci stupirebbe ritrovarlo festante già fra poco nella gara Sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, ma ovviamente sarà la pista ad emettere il suo verdetto. Per il momento, possiamo osservare nel video della caduta Marc Marquez che cosa è successo, tutto sommato con la tranquillità della consapevolezza di un esito non grave.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CADUTA MARC MARQUEZ NELLE QUALIFICHE DI BRNO