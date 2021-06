Caduta Tour de France/ Spettatrice ora ricercata dalla polizia: rischia maxi multa!

Sono ancora roventi polemiche per la maxi caduta occorsa solo pochi giorni fa alla prima tappa del Tour de France 2021, causata da una spettatrice imbranata. Il caso è noto: una donna volendo far vedere alle telecamere internazionali un cartello dove salutava i nonni, ha intralciato la strada del ciclista della Jumbo Visma Tony Martin, che cadendo, ha trascinato con sè sull’asfalto francese circa 150 ciclisti (qui 180 in lista), che hanno riportato ferite più o meno gravi (in conseguenza delle quali molti sono stati comunque costretti al ritiro, sabato e nei giorni seguenti). Un gesto folle dalle conseguenze drammatiche, e che ora potrebbe costare alla spettatrice davvero moltissimo: al momento infatti la donna (che appena si è accorta del gesto si è data alla fuga) è ricercata dalla polizia, che pure non è stata ancora capace di identificarla tramite le immagini televisive. Al momento è stata aperta un’inchiesta per “lesioni non intenzionali con incapacità non superiore a 3 mesi”, per cui potrebbe incorrere solo in una pesante multa: questo se i ciclisti danneggiati, non decidano di citarla singolarmente, in tal caso la punizione sarebbe molto più severa.

CADUTA TOUR DE FRANCE 2021, THOUAULT: COMPORTAMENTO INACCETTABILE

E mentre dunque sono in corso le ricerche della polizia per la spettatrice che durante la 1^ tappa del Tour de France ha portato a una maxi caduta che ha coinvolto più di un centinaio di ciclisti, intanto nel mondo del ciclismo ci si interroga per l’ennesima volta su come rendere più sicure le corse. Nel frattempo il vice direttore della Grande Boucle Pierre Yves Thouault ha dichiarato all’AFP che su tratta di un “comportamento inaccettabile” e che si “intenterà causa” nei suoi confronti non appena chiaramente la polizia sarà in grado di identificarla. Nota aggiuntiva: purtroppo le cadute stanno diventando il pane quotidiano per il Tour de France 2021, visto quando occorso negli ultimi km della terza frazione occorsa solo ieri: la direzione della Grande Boucle dovrà operare per un attento riesamine della situazione.

