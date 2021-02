Cadute Lie e Schneeberger/ Video, terribili incidenti nel Super-g in Val di Fassa

Bruttissimi incidenti durante il Super-G femminile in Val di Fassa: a La Volata le cadute occorse a Kajsa Vickhoff Lie e di Rosina Schneeberger hanno infatti caratterizzato la prova della Coppa del mondo di sci femminile (poi vinta dalla nostra Federica Brignone, ora l’azzurra più vincente di sempre) riempiendo di vera paura gli appassionati e i tifosi, rimasti incollati alla tv. Proprio quando dunque ci preparavamo a festeggiare con tutto l’entusiasmo possibile il gran trionfo della sciatrice dell’Arma dei Carabinieri, purtroppo la festa è stata guastata da questi due terribili incidenti, da cui entrambe le sciatrici purtroppo non sono uscite illese. Come si vede nel video, la dinamica di entrambe le cadute è veramente drammatica e pure molto simile: sia per la Lie che per la Schneeberger sono stati immediati soccorsi in pista, ma non è stato agevole l’intervento sulla neve dolimitica e per loro pure si temono oggi gravissimi infortuni.

CADUTE LIE-SCHNEEBERGER: GRAVE INFORTUNIO PER ENTRAMBE

Volendo dunque ora analizzare da vicino quanto occorso oggi in Val di Fassa, nel Super G della Coppa del mondo di sci femminile, per le cadute di Lie e Schneeberger, andiamo con ordine: vediamo dunque che cosa è successo oggi a la Volata. Delle due, la prima a farsi male è stata la norvegese Kajsa Vickoff Lie: la sciatrice, partita col pettorale numero 13, ha perso infatti il controllo dopo un salto finendo ad altissima velocità contro le reti. Subito gara interrotta e l’intervento dei sanitari che pure, per colpa degli sci incastrati nelle reti, ci hanno messo davvero molto ad aiutare la sciatrice, straziata dal dolore. Dopo lungo stop però i commissari sono riusciti a libera e la Lie, che caricata in elicottero è stata subito portata all’Ospedale di Trento per i primi necessari controlli. Ripresa la competizione, tempo pochi minuti è toccato a Rosina Scheneeberger subire la medesima sorte. Partita col pettorale numero 21, l’austriaca nello stesso punto è scivolata e andata a scontrarsi contro le reti: anche qui gli sci non si sono staccati e dunque è servito parecchio tempo per soccorrere l’atleta, pure subito apparsa sconvolta dal dolore. Per entrambe, ricordiamo, si temono gravi infortuni alle gambe (alcuni parlano almeno per l’austriaca della frattura di tibia e perone) ma ancora nulla di ufficiale è stato diramato dalle autorità sanitarie.

VIDEO CADUTA KAJSA VICKHOFF LIE





