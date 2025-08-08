Il 28enne Cady Gueye potrebbe essere il nuovo fidanzato di Perla Vatiero: l'ex gieffina appare in barca con lui tra baci e canzoni romantiche

Perla Vatiero ha un nuovo fidanzato? Una domanda che corre in queste ore sui social dopo la diffusione di un video che la vede protagonista in atteggiamenti intimi con un ragazzo. La persona in questione è Cady Gueye, 28enne che vive a Milano ma che non fa parte del mondo dello spettacolo, pur frequentandolo per lavoro. Cady e Perla sono i protagonisti di un video su TikTok che, in poche ore, è diventato virale e che li vede insieme, in barca, tra sorrisi e baci (sulla guancia) che non sembrano quelli di semplici amici.

Di indizi che fanno credere ad un flirt tra loro, d’altronde, non mancano. Il primo è il fatto che al video faccia da colonna sonora, e dunque scelta dai diretti interessati, la canzone “Devastante” di Olly, un brano d’amore. A questa si aggiunge poi la frase, in didascalia, che accompagna il video, ovvero “Lo diciamo oppure no?”.

Cady Gueye è il nuovo fidanzato di Perla Vatiero? Tra i due ci sarebbe stato un flirt estivo

Gli indizi sono chiari, eppure non c’è alcuna conferma, al momento, del fatto che i due stiano insieme. C’è chi crede che Perla e Cady stessero scherzando, che dunque siano solo amici, mentre c’è chi si è subito riversato sul profilo Instagram di Mirko Brunetti, ex di Vatiero, per avvisarlo di quanto sta accadendo, chiedendogli di andare “a riprendersela”.

A fare chiarezza in queste ore ci ha pensato Fanpage, riportando di aver ricevuto informazioni da persone vicine al ragazzo che avrebbero confermato che tra i due c’è stato un flirt in Sardegna, dove entrambi si trovavano in vacanza. Al momento, nulla più di questo. Intanto né Perla, né lo stesso Cady si sono espressi su questo gossip, né confermando il loro flirt, né tantomeno smentendolo.

