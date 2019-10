CAFFÈ GRECO/ Tutte le bugie dietro lo sfratto (che non si può fare)

Gli organi di stampa (“Il Messaggero” e “Il Tempo” in primis, proprio i quotidiani romani che dovrebbero avere a cuore i beni culturali della Città Eterna, e opporsi strenuamente all’ennesima perdita di pezzi di quell’eternità) stanno veicolando entusiasticamente la tesi dell’Ospedale Israelitico, secondo cui “il Caffè Greco in realtà non rischia la chiusura” e, pertanto, sarebbe ingiustificata, se non strumentalizzata, la sollevazione del mondo culturale, artistico, ma anche dei semplici cittadini e di tutti coloro che appassionatamente e disinteressatamente difendono il Caffè Greco e che in questi giorni hanno fatto le “barricate con caffè e cornetto” .

E qualche giornalista s’è spinto persino a scusarsi per aver sputato nella tazzina in cui ha bevuto il caffè offertogli da Vittorio Sgarbi il giorno “dell’ultima colazione”, cioè dello (sventato) sfratto.

Secondo un anonimo “portavoce” dell’Ospedale Israelitico citato in un articolo, “il Caffè Greco non potrà che essere il Caffè Greco, sempre, perché tutto quello che è all’interno deve rimanere com’è. Cambia solo il gestore che verrebbe semplicemente sostituito da un altro privato disposto ad avvicinarsi al prezzo di mercato della zona”. Addirittura, nell’occhiello di un altro articolo particolarmente disinformato, si legge a proposito del “gestore sfrattato” che “ci sarebbe la fila per rilevarlo per 180mila euro al mese”. “Macché affitto stellare”, ha commentato poi la Confcommercio (schierata contro un’impresa commerciale e in difesa di interessi immobiliari): “la pubblicità di via Condotti vale di più”.

Ma è vero? È vero che dopo lo sfratto, tutto continuerebbe come prima, salvo il cambio del gestore disposto a pagare 180.000 euro di (solo) affitto dell’immobile? È vero che il giorno dopo ci sarebbero Moncler o Prada o Gucci a vendere caffè e cornetti, magari un po’ più amari (per ammortizzare i 180mila euro al mese), ma serviti in tazzine d’oro da camerieri in frac di piuma d’oca. E’ vero che il Caffè Greco rimarrebbe sempre il Caffè Greco e il nuovo “gestore” ne potrebbe utilizzare il nome?

No. Non è assolutamente vero. L’esecuzione dello sfratto determinerebbe ipso facto l’immediata distruzione del “bene culturale particolare importante Caffè Greco”. Ecco perché.

L’Ospedale Israelitico finge di non sapere, e si guarda bene dal dire, che il vincolo di tutela apposto dal ministero dei Beni culturali al suddetto bene culturale, non riguarda affatto soltanto “i beni all’interno dell’immobile, e in particolare gli arredi di pregio“, come asserisce tramite la stampa.

E si guarda bene dal dire di avere proposto un ricorso davanti al Tar di Roma proprio per far cancellare quel vincolo di tutela che asserisce di voler rispettare. Ma, soprattutto, non dice che il Tar del Lazio, nel rigettare quel ricorso con una sentenza del 2011, ha precisato definitivamente che non si può restringere la tutela “all’immobile ed ai beni mobili essendo chiara la volontà di ricondurre il vincolo al particolare valore commerciale assunto nel tempo dalla destinazione del locale, dall’essere detto locale un ritrovo di artisti, anche stranieri, quindi un luogo noto in Italia ed all’estero come centro di vita artistica”.

Dunque, il vincolo di tutela comporta che in quell’immobile (di proprietà dell’Ospedale Israelitico) e con quei beni mobili (di proprietà della Società Antico Caffè Greco) deve essere svolta quella specifica attività aziendale (di cui è proprietaria la Società Antico Caffè Greco). Il Caffè Greco, per i giudici amministrativi, non è affatto un museo. Il bene culturale tutelato è il complesso aziendale Caffè Greco di proprietà della Società Antico Caffè Greco (quello che viene chiamato il “gestore” come se fosse un barista dipendente dall’Ospedale Israelitico). Ed è piuttosto l’immobile (l’unico bene di proprietà dell’Ospedale Israelitico) a far parte del complesso aziendale tutelato, così come ne fanno parte i beni mobili e le opere d’arte (di proprietà della Società Caffè Greco). L’Ospedale Israelitico, non essendo proprietario del complesso aziendale Caffè Greco (ma solo dell’immobile che lo ospita e deve ospitarlo) non può disporne e, pertanto, non può assolutamente cederlo ad un altro gestore, come vorrebbe far credere.

Solo la Società Antico Caffè Greco, proprietaria del complesso aziendale e affittuaria dell’immobile nel quale l’attività aziendale si svolge e deve svolgersi, può cedere il proprio complesso aziendale tutelato (comprensivo dell’immobile affittatogli dall’Ospedale Israelitico).

Se un nuovo gestore (sia esso Moncler, Prada, Gucci, Coca Cola, McDonald’s e via dicendo), o anche lo stesso Ospedale Israelitico direttamente, volesse davvero subentrare nella gestione del Caffè Greco, e continuare l’attività aziendale, è alla porta della Società Antico Caffè Greco che dovrà bussare, per comprarne l’azienda, e non a quella dell’Ospedale Israelitico, che potrebbe solo affittare un immobile, destinato, però, a ospitare il bene culturale Caffè Greco, inteso come azienda, come chiarito da un giudicato amministrativo cui l’Ospedale Israelitico non può assolutamente sottrarsi. Un mero affittuario dell’immobile, che non comprasse anche l’azienda, non potrebbe toccare nulla, e fare assolutamente nulla, in quell’immobile, nemmeno nel settore della ristorazione, e non potrebbe certo servire un Caffè Moncler, o Prada, o Gucci o Coca Cola.

Ma l’Ospedale Israelitico non ha manifestato alcuna intenzione di acquistare l’attività aziendale di cui è proprietaria la Società Antico Caffè Greco; né si è mai fatto avanti, e tanto meno è stato presentato dall’Ospedale Israelitico, alcun imprenditore disponibile ad acquistare l’azienda al prezzo di mercato di un’azienda così prestigiosa, farsi carico dei 40 dipendenti, pagare il nuovo canone di affitto di euro 180.000 mensili veicolato (a fini terroristici) dall’Ospedale Israelitico attraverso i giornali amici.

E allora anche un bambino capisce che il bene culturale protetto dal vincolo (l’attività aziendale a marchio Caffè Greco svolta da 250 anni in quell’immobile e con quei beni mobili) non esisterebbe più se lo sfratto fosse eseguito e, di conseguenza, cessasse l’attività attualmente svolta dalla Società Antico Caffè Greco (e che solo in quell’immobile e con quei beni mobili può essere svolta).

Lo scenario prefigurato dall’Ospedale Israelitico (tenuto conto del “ritocchino” del canone del 1000%, dal sapore vagamente estorsivo) e che “i beni e gli arredi di pregio” (di proprietà della Società Antico Caffè Greco) restino ad ammuffire all’interno dell’immobile dell’Ospedale Israelitico, nel quale non potrebbe svolgersi l’attività aziendale a marchio Caffè Greco che nessuno ha sin qui acquistato o proposto di acquistare.

E lo capisce anche un bambino che in quell’immobile l’Ospedale Israelitico intende fare ben altro che un Caffè, magari Israelitico. Intende fare la vetrina di un brand.

Unico scopo dell’Ospedale Israelitico è quello di massimizzare i ricavi dell’affitto, nell’assoluta consapevolezza che questo determinerà la distruzione del bene culturale.

Ecco perché l’ospedale Israelitico è in malafede quando asserisce di “conoscere il valore storico dei luoghi e l’importanza della cultura” e assicura farisaicamente che “i beni all’interno dell’immobile, e in particolare gli arredi di pregio, continueranno a essere tutelati, in linea con i principi che hanno finora guidato la tutela dei valori culturali del locale storico”.

Distrutto il bene culturale Caffè Greco, l’Ospedale Israelitico, giocando la carta della demagogia, assicura però, che “I ricavi derivanti dall’affitto dei locali sono sempre stati e saranno impiegati dall’Ospedale Israelitico di Roma nell’assistenza ai malati e per migliorare i servizi sanitari a beneficio di tutti i cittadini“.

E’ dunque assolutamente certa la distruzione del bene culturale all’indomani dello sfratto: il Caffè Greco chiuderebbe e nessuno potrebbe usurparne il nome. Ed è certo pure che l’Ospedale Israelitico non solo non percepirebbe nelle more alcun canone d’affitto (canone che la Società Antico Caffè Greco è stata sempre disponibile ad adeguare ragionevolmente), ma non potrà assolutamente affittare in spregio al vincolo di tutela a un soggetto che non comprasse contemporaneamente l’azienda Caffè Greco, e sarebbe coinvolto, con gli incauti affittuari, in un contenzioso infinito e chiamato a risarcire ingentissimi danni, se osasse toccare qualcosa dei beni di proprietà del Caffè Greco o svolgere un’attività incompatibile con il vincolo di tutela.

Del resto, sulla vicenda è stata presentata una denuncia/querela alla Procura della Repubblica di Roma nei confronti dell’Ospedale Israelitico per distruzione di bene culturale ed estorsione.



