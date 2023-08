Caffè minacciato da cambiamento climatico/ Coltivazioni a rischio, aumentano i prezzi

Il caffè sta subendo una crisi senza precedenti dovuta al cambiamento climatico, l’aridità e le variazioni improvvise stanno mettendo in serio rischio le produzioni di molte varietà, soprattutto l’arabica e la robusta che rappresentano il 99% delle esportazioni mondiali, dal Brasile ma anche dall’Indonesia. Tutto questo sta mettendo in seria difficoltà i coltivatori e contemporaneamente ha provocato conseguenze come l‘aumento dei prezzi al chilo, arrivato fino al 40% in più in moltissime zone. Il Financial Times ha pubblicato un’inchiesta con l’analisi degli scenari futuri possibili, ma le previsioni non sono molto confortanti.

Scomparsa Kata, smentita la telefonata dal Perù. La mamma: "Il nonno è qui"/ La chiamata incriminata...

Perchè i terreni adatti alla coltivazione del caffè sono diminuiti drasticamente mettendo in ginocchio gli agricoltori locali che non riescono più a trarre abbastanza profitto dall’attività per il sostentamento delle famiglie. Il rischio quindi è che si verifichi un abbandono della coltura in favore di occupazioni alternative, il che farebbe diventare il caffè un bene sempre più di lusso con prezzi che arriverebbero a livelli esagerati che pochi potrebbero permettersi di pagare.

Otzi, studio Dna svela l'aspetto dell'uomo dei ghiacci/ "Pelle scura e pochi capelli"

La crisi del caffè e il cambiamento climatico “presto sarà un bene di lusso”

Negli ultimi tre decenni il consumo di caffè è complessivamente raddoppiato, soprattutto coinvolgendo alcuni paesi che prima non rappresentavano una grande fetta di mercato. In Cina, i consumatori sono in costante aumento e le grandi industrie investono, come ad esempio Lavazza che prevede di aumentare i fatturati e Stabucks, in competizione con l’altro marchio Costa, che intende aprire 9000 nuovi punti vendita entro il 2025. Ora nei paesi emergenti il caffè è sempre più visto come uno status symbol, l’ingresso in una “classe media” di cittadini che può permettersi questo “vizio” quotidiano.

Fukushima "Scarico acque in mare è sicuro"/ "Decisione basata su studi scientifici"

Il mercato quindi è in espansione, ma contemporaneamente la produzione cala. Il clima e soprattutto la minore quantità di piogge necessarie alla coltivazione stanno mettendo in crisi un intero settore. Per continuare a soddisfare la richiesta nel futuro, gli scienziati si stanno impegnando a selezionare nuove varietà di coltivazioni, per trovare colture adattabili anche ai climi più caldi ed estremi, come sta accadendo alla variante “Excelsa” che cresce molto bene in Uganda e Sudan.











© RIPRODUZIONE RISERVATA