“Caffè non rende nervosi, ok anche 5 al giorno”/ Prof Mariani: “Occhio che sta arrivando quello sintetico…”

Mauro Mariani, noto medico chirurgo e angiologo è stato ospite stamane di Uno Mattina, su Rai Uno per parlare del caffè: “Ci da moltissimi antiossidanti, qualità e tostatura del caffè sono fondamentali. Il caffè con la panna vegetale? Studi sul latte bovino e sull’albume di uovo ci dicono che inibiscono l’azione antiossidante del caffè invece con la soia li potenzia, quindi alle 10 invece di farci un frutto se prendessimo questa delizia gioveremo alle nostre difese antiossidanti”.

“Noi ci arrabbiamo per il prezzo del caffè ma invece un buon caffè può costare anche 1,5 o due, quanti caffè bere? fino a 5, ma anche tre al giorno perchè chi ha problemi, gli espressi sono più consentiti rispetto alla moka. Il caffè rende nervoso? E’ una leggenda metropolitana, ci sono tanti cibi che rendono nervosi più del caffe, si può assolutamente prendere il caffè dopo cena, c’è una falsa credenza che solo il caffè ecciti invece ci sono tante sostanze. Diciamo no al caffè sintetico – ha concluso – così come alla carne sintetica, purtroppo è notizia di ieri di questo caffè”.











