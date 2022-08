Caffè, un’app riconosce se è buono o meno/ Come funziona: basata sul deep learning…

Il caffè è la bevanda che si prende al risveglio, durante le pause di lavoro e durante la quotidianità in tutto il mondo. Grazie all’app deep learning, chiamata “Coffee Roast Intelligence” è possibile riconoscere la qualità del chicco di caffè.

Il chicco è la parte fondamentale che definisce il gusto e l’aroma. Esistono più di 800 composti aromatici diversi tra loro in tutto il mondo e grazie a quest’app è possibile riconoscere eanche il tipo di tostatura che viene fatta sul chicco specifico. I ricercatori dell’Università della Thailandia, coloro che hanno sviluppato l’app per Android, ci aiuteranno a riconoscere quale sarà quella migliore per un caffè espresso.

App deep learning: Coffee Roast Intelligence

Il modello dell’app deep learning sul quale funziona l’app Coffee Roast Intelligence è sato basato su 4.800 immagini diverse di chicchi di caffè tostati in una macchina del caffè JJ Mall Jatujak. Tutto quest ha lo scopo di riconoscere il colore del chicco con una precisione assoluta. I chicchi che sono stati utilizzati erano di quattro diverse varietà:

Verdi e non tostati;

Chicchi di caffè Laos Typica Bolaven leggermente tostati,

Chicchi di caffè Doi Chaang mediamente tostati;

Chicchi di caffè Brasile Cerrado scuri e tostati fortemente.

I risultati che sono stati ottenuti durante la prima fase erano assolutamente sufficienti, ma attualmente l’algoritmo è limitato all’analisi dei dati provenienti dal fornitore stesso. Infatti i chicchi di caffè con un’origine differente, hanno delle colorazioni poco diverse, che vanno prese in considerazione dall’app prima di effettuare una valutazione della tostatura.

Per questo motivo i baristi che lavorano col caffè e intenditori di esso, per poter utilizzare l’applicazione deep learning, per valutare se il caffè è buono o meno da acquistare è necessario ampliare il set di dati all’interno dell’applicazione stessa. Ricordiamo che per valutare il grado di tostatura del caffè, ogni produttore utilizza un metodo personale. La valutazione infatti si basa proprio sul colore e sulla forma del chicco appena tostato.

