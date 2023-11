Cagliari, 16enne morto nel sonno: aveva febbre da giorni/ Soccorsi inutili, disposta autopsia

Mistero a Pirri, comune di Cagliari dove un ragazzo di 16 anni è morto nel sonno. Il giovane aveva la febbre da giorni e i genitori si sarebbero resi conto delle gravi difficoltà, peraltro il padre sarebbe un medico. Stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna, i familiari questa mattina lo hanno trovato disteso sul letto, in stato di incoscienza. Quando si sono accorti che non dava segni di vita, hanno chiesto aiuto. Infatti, verso le ore 06:30 è scattata la chiamata al 118, giunto sul posto con un’ambulanza con medico a bordo.

L’intervento dei soccorritori è stato tempestivo, ma comunque le pratiche di rianimazione per provare a far riprendere il giovane si sono rivelate inutili, perché infatti la squadra di Cagliari ha dovuto constatare il decesso del ragazzo. Il decesso è stato segnalato all’Asl di competenza, che ha disposto accertamenti. Per chiarire le cause di questa morte improvvisa, come riportato da Repubblica, è stata disposta l’autopsia.

16ENNE MORTO NEL SONNO A CAGLIARI: I DECESSI IMPROVVISI

Al momento non ci sono notizie sulle possibili cause della morte del 16enne. Comunque, non è affatto semplice recuperare dati sulle morti tra i giovani in Italia, in quanto mancano report e dati aggiornati, ma anche perché questi decessi restano spesso senza spiegazioni. Come evidenziato da Virgilio, tra le cause più frequenti di decessi tra i giovani, se si escludono gli incidenti, ci sono le morti cardiache improvvise (MCI), che ogni anno causano la morte di circa mille persone al di sotto dei 35 anni, che spesso sembrano essere in ottime condizioni di salute. Secondo la Società italiana di cardiologica, nella maggior parte dei casi, la causa di queste tragedie nei giovani è una grave alterazione del ritmo cardiaco, legata a malformazioni, malattie di cuore non riconosciute o altre cause ignote. Più raramente le morti sono causate dalla rottura di un aneurisma cerebrale congenito.

