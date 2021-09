Cagliari, esonerato Semplici/ Nuovo allenatore: tra i candidati spunta anche Mazzarri

Cagliari, esonerato Leonardo Semplici

Leonardo Semplici non è più l’allenatore del Cagliari. Il tecnico, arrivato lo scorso febbraio in Sardegna è stato esonerato dalla panchina rossoblu. Tramite i propri canali ufficiali, la società cagliaritana ha annunciato il divorzio con l’allenatore fiorentino: “Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Leonardo Semplici dal suo incarico di allenatore della prima squadra”. Decisione presa dopo un solo punto conquistato nelle prime tre giornate di campionato.

Verona, esonerato Di Francesco/ Nuovo allenatore, Tudor in vantaggio su Maran

Fatale la sconfitta casalinga subita contro il Genoa, partita che i sardi conducevano per 2-0, ma in cui sono usciti sconfitti per 2-3, dopo aver subito una clamorosa rimonta. La società di Tommaso Giulini ha deciso quindi di cambiare subito rotta, evitando di aspettare come fatto nella scorsa stagione. E’ la seconda panchina a saltare in questa Serie A, dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco dalla panchina dell’Hellas Verona avvenuto poche ore fa.

DIRETTA/ Bologna Verona (risultato finale 1-0): decide Svanberg, gialloblu ultimi

Nuovo allenatore del Cagliari: non solo Mazzarri

Dopo l’esonero di Leonardo Semplici dalla panchina del Cagliari, è partita la caccia al suo successore. Semplici era arrivato in Sardegna lo scorso febbraio, prendendo il posto di Eusebio Di Francesco. Al momento la società non avrebbe ancora scelto il suo sostituto, e il presidente Giulini starebbe valutando diversi profili. Alcuni rumors accosterebbero Claudio Ranieri alla panchina rossoblu, reduce dall’ultima esperienza alla guida della Sampdoria.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, una delle opzioni potrebbe essere Diego Lopez. Si tratterebbe di un ritorno, in quanto l’allenatore uruguaiano ha già guidato il Cagliari nelle stagioni 2012/13 e 2017/18. Non sarebbe però da escludere una scelta a sorpresa: quella di Walter Mazzarri. Il tecnico è fermo dal 2020, quando venne sollevato dalla panchina del Torino. Sullo sfondo ci sarebbe anche Gennaro Gattuso, profilo interessante ma più costoso.

Risultati Serie A, classifica/ 3^ giornata: la Roma si prende la vetta all'ultimo!





© RIPRODUZIONE RISERVATA