Grave episodio di intossicazione alimentare a Cagliari: durante uno street food quattro persone si sono sentite male, forse per il botulino

Una grave intossicazione alimentare, forse da botulino, ha trasformato una festa in un vero e proprio incubo. Come riferisce TgCom24.it l’episodio si è verificato in quel di Cagliari, precisamente a Monserrato – in Sardegna – e il bilancio è di quattro persone gravemente intossicate. Il gruppo, fra cui anche due minorenni, aveva mangiato ad un chiosco in occasione di un evento street food, il cibo da strada dove solitamente si servono hamburger, carne e altre specialità, ma evidentemente quanto hanno mangiato non era conservato bene e poco dopo si sono sentiti malissimo.

Sono stati quindi ricoverati in grave condizioni in ospedale, per il sospetto di una intossicazione da botulino. Le condizioni più critiche sono quelle di un ragazzino di 11 anni per cui è stato disposto il trasferimento d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma, vista la situazione critica. Grave anche una 14enne che si trova in rianimazione al Policlinico Duilio di Monserrato, e anche una donna di 62 anni si trova allettata in condizioni serie. Il botulino, come ricorda TgCom24.it, è considerata una delle tossine più pericolose al mondo, e non è da escludere fosse presente nei tacos che i quattro avevano mangiato alle bancarelle.

INTOSSICAZIONE ALIMENTARE DA BOTULINO A CAGLIARI: COSA E’ SUCCESSO?

I camici bianchi stanno già procedendo a tutte le analisi del caso per comprendere con esattezza di cosa si tratti, e sotto osservazione anche il cibo che hanno mangiato. Nel contempo sono state attivate le procedure di allerta e sono intervenuti i carabinieri del nucleo anti sofisticazioni per ispezionare i vari chioschi “incriminati”, facendo anche una serie di controlli a tappeto ai vari rivenditori di cibo da strada della festa latina di Monserrato.

Al momento, nonostante vi fossero moltissime persone alla festa, non risultano altri contaminati, ma non è da escludere che possa emergere qualche altro caso da qui a breve. Prima bisognerà prima di tutto accertarsi che le condizioni dei 4 pazienti migliorino, dopo di che si cercherà di risalire all’origine del malore: non è da escludere che il cibo dello street food non fosse comunque contaminato e che i 4 abbiano preso il botulino da altri prodotti.

