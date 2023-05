Cagliari, sindaco polacco morto dopo volo dal quarto piano/ Si esclude l’omicidio

Tragedia avvenuta nelle scorse ore in quel di Cagliari: un sindaco originario della Polonia, è morto cadendo dalla finestra di un hotel. Le informazioni che sono state rese pubbliche sono ancora frammentate, ma stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, TgCom24.it e l’agenzia Ansa, la vittima aveva 44 anni e si trovava in Sardegna assieme ad alcuni colleghi internazionali. Era in Italia per lavoro e per una serie di visite istituzionali, e stava soggiornando in un albergo nel capoluogo regionale, al quarto piano di un hotel.

Non è ben chiaro cosa sia successo fatto sta che attorno alle due di notte fra lunedì 8 e martedì 9 maggio 2023, le forze dell’ordine e gli uomini del 118 hanno ricevuto una chiamata per un uomo a terra senza vita. Le autorità e il personale sanitario si sono quindi recati presso l’albergo in questione, l’hotel Due Colonne, situato nel pieno centro storico della splendida cittadina sarda, trovando il sindaco polacco senza vita. I soccorritori hanno provato a rianimare il 44enne ma per lo stesso non vi è stato nulla da fare tenendo conto dell’altezza da cui è caduto, circa 12 metri.

CAGLIARI, SINDACO POLACCO MORTO DOPO CADUTA DA HOTEL: SI INDAGA

Il primo cittadino, in base a quanto emerso nelle ultime ore, pare fosse in stanza con un collega, e si era seduto sul davanzale della finestra; ad un certo punto avrebbe perso l’equilibrio cadendo quindi nel vuoto e impattando in maniera devastante con l’asfalto sottostante.

Sembra che il collega che fosse in stanza con la vittima non si sia accorto inizialmente del decesso del sindaco visto che a lanciare l’allarme sarebbe stato un passante che si sarebbe appunto accorto dell’uomo senza vita a terra. Nel giro di pochi minuti si sono recati sul posto gli agenti della Volante, la squadra mobile e l’ambulanza del 118, ma come detto sopra per il 44enne polacco non c’era nulla da fare. Nel contempo è stata aperta un’indagine ma si esclude un gesto volontario o un omicidio: sembrerebbe trattarsi di una caduta accidentale.

