DIRETTA CAGLIARI VENEZIA/ Video streaming tv: lagunari meglio nei precedenti (playoff Serie B, 27 maggio)

Mentre aspettiamo la diretta di Cagliari Venezia, dobbiamo evidenziare che la storia di questa partita è certamente molto interessante. In totale i precedenti ufficiali fino a questo momento sono 34 e vedono in vantaggio il Venezia, dal momento che i lagunari possono contare su dodici vittorie ed inoltre si contano anche tredici pareggi, mentre il Cagliari vanta appena nove vittorie (anche se oggi pure il pareggio andrebbe bene ai rossoblù sardi).

Negli ultimi dieci incroci – disputati in realtà dal 2000 ad oggi – il segno X domina perché contiamo ben cinque pareggi, più tre vittorie per il Cagliari (però l’ultima risale al 2004) e due successi per il Venezia. I lagunari però possono mettere sul piatto il ricordo del perentorio 1-4 con cui hanno vinto proprio a Cagliari sabato 1° ottobre 2022, nella partita d’andata di questo campionato di Serie B, poi al ritorno in Laguna abbiamo avuto un pareggio per 0-0 nella partita disputata allo stadio Penzo in data sabato 25 febbraio 2023. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAGLIARI VENEZIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Cagliari Venezia sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Cagliari Venezia è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

La diretta Cagliari Venezia, in programma sabato 27 maggio alle ore 20:30, sancirà quale delle due squadre approderà alle semifinali del playoff di Serie B. La gara non prevede andata e ritorno bensì si deciderà tutto in 90 minuti, massimo 120 in caso di pareggio nei regolamentari. Se poi anche l’extratime dovesse terminare in parità allora sarà il Cagliari, forte del suo quinto posto, a strappare il biglietto per il match contro il Parma. Proprio sardi ed emiliani avevano chiuso la stagione regolare a pari punti, ma gli scontri diretti hanno permesso ai crociati di evitarsi il quarto di finale.

Il Venezia è invece riuscito ad arrivare a giocarsi i playoff ringraziando il Brescia, capace nell’impresa dell’ultima giornata di ribaltare il 2-0 del primo tempo pareggiando in definitiva 2-2 e bloccando a 49 punti i rosanero che in caso di vittoria avrebbero scalzato il Venezia. Arrivando a pari punti e tenendo conto degli scontri diretti sono stati appunto gli arancioneroverdi ad assicurarsi l’ottavo posto.

CAGLIARI VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Venezia vedono i padroni di casa schierarsi con il 4-3-1-2. In porta Radunovic, difesa a quattro con Zappa, Altare, Dossena e Azzi a chiudere il reparto. A centrocampo spazio a Nandez, Deiola e l’ex Napoli Rog. A fungere da trequarista sarà Mancosu con Lapadula e Pavoletti in attacco.

Risposta veneto con l’assetto tattico 3-5-2. Il portiere sarà Joronen con Svoboda, Carboni e Modolo davanti all’estremo difensore. Zampano e Candela agiranno invece da esterni con Tessmann, Andersen e Cheryshev in mezzo al campo. Davanti coppia fissa Pohjanpalo-Johnsen.

CAGLIARI VENEZIA, QUOTE PER LE SOCOMMESSE

Le quote della diretta Cagliari Venezia vedono favorita la squadra sarda a 1.91. Il segno X che porterebbe la partita ai supplementari è dato a 3.40 mentre sempre per bet365 il successo veneto nei regolamentari è offerto a 4.

Entrambe le squadre andranno a segno? Questa eventualità è quotata a 1.80 contro l’1.95 del No Gol mentre l’Over 2.5 lo possiamo trovare a 2.02 rispetto all’1.82 dell’Under 2.5 vale a dire massimo due gol tra tutte e due le formazioi.cagliari

