Caivano, bimba di 5 anni cade dal secondo piano/ Soccorsa in gravi condizioni: era sola in casa

Dramma a Caivano dove una bimba di 5 anni è caduta dal balcone di casa. Sulla vicenda, riportata dal quotidiano Il Messaggero, ci sono ancora poche info ma in ogni caso si sa che la piccola è caduta dal secondo piano, quindi da un’altezza di circa sei metri. L’episodio è avvenuto di preciso in via Volta, come riferiscono i media, attorno alle ore 11:00 di questa mattina. Pare che la bimba di 5 anni, cadendo, sia finita contro i fili che vengono utilizzati per stendere la biancheria di conseguenza gli stessi avrebbero attutito in parte la caduta.

In ogni caso la piccola, una volta che sono giunti i soccorsi sul luogo segnalato, è stata trovata in gravi condizioni e quindi portata d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono dove si trova attualmente in prognosi riservata: non si sa in quali condizioni si trovi e quali siano le eventuali lesioni. Sulla vicenda è stata apertura una indagine da parte dei carabinieri della compagnia locale, che si sono messi subito al lavoro ascoltando testimoni, visionando eventuali telecamere di sorveglianza, e cercando di capire se vi siano responsabilità.

CAIVANO, BIMBA DI 5 ANNI CADE DAL SECONDO PIANO: PICCOLA NATA IN ITALIA DA GENITORI STRANIERI

La piccola, da quanto è emerso, è nata in Italia ma è figlia di cittadini stranieri regolari sul territorio, ed era da sola in casa al momento della caduta: secondo quanto apprende LaPresse, il papà della bimba era al lavoro mentre la mamma era impegnata in alcune commissioni.

Caivano è un quartiere di Napoli che negli ultimi mesi è stato teatro di una serie di episodi drammatici e di degrado, a cominciare dalle violenze sessuali di branco ai danni di due bambine, e il susseguente blitz delle forze dell’ordine per smantellare le piazze di spaccio nella tristemente nota zona del Parco Verde. Nel 2014, invece, la piccola Fortuna Loffredo, una bimba di sei anni, venne violentata e poi lanciata dal terrazzo dell’ottavo pieno dove abitava.

