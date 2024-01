Caivano, bimba di 5 anni caduta dal secondo piano/ “Sta bene, miracolo si sia salvata”

Storie Italiane ha trattato stamane il terribile caso avvenuto ieri a Caivano, la caduta dal secondo piano di una bimba di 5 anni che a quanto pare era sola in casa al momento dell’accaduto. Il programma di Rai Uno ha intervistato i vicini di casa della famiglia che hanno raccontato: “Il fratellino viene in classe con mio figlio, lei è una bella bimba, vivace, è stato un miracolo”, racconta una donna. “Si è arrampicata sulla ringhiera, le ho detto di andare dentro e di chiamare la mamma ma non c’era sua madre, voleva le scarpine che le erano cadute e quando sono tornata è caduta, fortunatamente è caduta piano piano perchè c’erano i fili per stendere i panni”.

Le sue condizioni fortunatamente sono buone, visto che la bimba: “E’ giunta vigile e cosciente – ha raccontato a Storie il medico che l’ha in cura – condizioni generali discrete”, ha delle escoriazioni e una microfrattura alla mano. Secondo la Procura, che ha avviato un’indagine, si è trattato di un incidente. Al momento della caduta la piccola bimba era in casa con gli altri fratellini che sarebbero stati ora affidati ad altre case famiglia. Storie Italiane, che si è recata sul luogo della caduta a Caivano, ha fatto notare come per terra vi siano dei ferri scoperti per dei lavori in corso, e di conseguenza è stato davvero un miracolo che la piccola non sia morta. “La madre in quel momento era andata in farmacia per comprare le medicine per la piccola che aveva mal di gola. Si tratta di una famiglia del Burkina Faso, persone tranquillissime e inserite nel contesto”.

BIMBA 5 ANNI CAIVANO CADUTA DAL BALCONE, LA VICINA: “PERSONE DI TUTTO RISPETTO”

La vicina conferma: “Persone di tutto rispetto, i bimbi li vediamo spesso qui a giocare, sono inseriti bene, mai dato fastidio, mai alcun problema. Quando la bimba era a terra, la sorellina più piccola, di 4 anni, stava cercando di scorgersi. Fortunatamente i soccorsi sono giunti dopo pochi minuti mentre la mamma è arrivata dopo 40 minuti e si è trovata di fronte una scena agghiacciante”.

Vittorio Introcaso, inviato a Caivano di Storie Italiane, aggiunge: “Ieri sono arrivate 4 auto della polizia municipale e gli assistenti sociali e hanno preso i quattro bimbi e li hanno assegnati a delle case famiglia. La bimba che è caduta dal balcone era da sola in quel momento con la sorellina piccola – ha ribadito Introcaso – la madre era uscita, c’è stata una leggerezza, ha avuto un po’ di timore ai vicini di guardargli un attimo i bimbi, il marito era al lavoro”.

