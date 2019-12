Čajkovskij, sesta sinfonia Patetica/ Ezio Bosso la racconta in Che storia è la musica

Chi è Čajkovskij e sesta sinfonia Patetica?

La sesta sinfonia di Čajkovskij, la celebre “Patetica” è tra le opere portate in scena da Ezio Bosso nella puntata evento di “Che storia è la musica“, lo show in onda mercoledì 25 dicembre 2019 in prima serata su Rai1. Per la notte di Natale, Ezio Bosso ha pensato di proporre al pubblico televisivo uno show evento in cui proporrà la storia di due grandi musicisti, Čajkovskij e Mozart. Dal vastissimo repertorio del compositore russo, il maestro Bosso ha deciso di proporre la sesta sinfonia conosciuta come la Patetica che lo stesso direttore descriveva così nel 1981: “credo che mi sarà dato di scrivere una sinfonia esemplare: così probabilmente lotterò fino all’ultimo respiro per raggiungere la perfezione senza mai riuscirvi”. In una delle lettere del compositore russo si legge: “mi è venuta l’idea per una nuova sinfonia, questa volta con un programma che resti enigmatico per chiunque, l’indovini chi potrà: l’opera si chiamerà “una sinfonia a programma; tale programma è colmo di emozione soggettiva e, nel corso del mio ultimo viaggio, mentre pensavo ad essa, piangevo frequentemente. Ora, tornato a casa, in meno di quattro giorni ho delineato lo schema del primo movimento mentre ben chiara in testa la struttura globale. Ci sarà molto di nuovo in questa sinfonia per quanto concerne la forma”.

Čajkovskij opere: La Patetica

Čajkovskij nella lettera scrive: “più innanzi procedo con l’orchestrazione, più diventa difficile: vent’anni fa l’avrei spinta avanti, senza pensarci con tutta la forza delle mie spalle e sarebbe riuscita bene. Ora sono diventato un vigliacco, senza fiducia in me stesso. Per due giorni interi sono stato lì a cuocere a fuoco lento due pagine; non riescono mai come vorrei, ma tuttavia procedo”. La sinfonia è composta da quattro movimenti il cui ordine è però casuale. Ecco i quattro tempi: 1. Adagio – Allegro non troppo – Andante – Moderato mosso – Andante – Moderato assai – Allegro vivo – Andante come prima – Andante mosso (Si minore, 4/4, 354 battute), 2. Allegro con grazia (Re Maggiore, 5/4, 178 battute), 3. Allegro molto vivace (Sol Maggiore, 4/4(12/8), 347 battute), 4. Finale. Adagio lamentoso – Andante (Si minore, 3/4, 171 battute).

