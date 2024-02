Cake Motorcycles dichiara fallimento/ Ytterborn (CEO): “Le moto elettriche non hanno acquirenti”

Cake Motorcycles, startup svedese che si era lanciata nel mercato delle moto elettriche, ha dichiarato formalmente il fallimento. Erano da diversi giorni che (in Svezia) si era creato un vero e proprio caso attorno alla startup, che in breve tempo era riuscita ad attirare l’attenzione di investitori e persone comuni interessate ai loro prodotti, salvo poi interrompere improvvisamente i pagamenti degli stipendi ai circa 140 dipendenti ad inizio gennaio.

Francia: referendum per tassare i suv/ "Seconda fonte di crescita delle emissioni di Co2 dopo gli aerei"

Per circa un mese i dirigenti di Cake Motorcycles avevano evitato di parlare di fallimento e di commentare il mancato pagamento degli stipendi, mentre il 2 febbraio il CEO Stefan Ytterborn aveva inviato una lettera ai dipendenti. In quelle righe, riportano i media locali tra cui Breakit, si scusava per l’accaduto, sottolineando il suo impegno fino alla fine per risolvere i problemi finanziari in cui versava l’azienda. “Eravamo vicini a raggiungere l’obiettivo di un prestito transitorio”, ha scritto il CEO di Cake Motorcycles, “ma alla fine mancavano 1-3 milioni di corone svedesi“. Rimane, tuttavia, incerto il pagamento degli stipendi, mentre il curatore fallimentare analizza la questione nel consiglio regionale.

Germania, flop auto elettriche: vendite a -14% nel 2024/ Taglio incentivi, costi alti e pochi punti ricarica

Cake Motorcycles: “Non ci sono acquirenti per le moto elettriche”

Dietro al fallimento di Cake Motorcycles si nasconderebbe una questione legata soprattutto al mancato raggiungimento degli obiettivi economici fissati in virtù degli investimenti. L’azienda, infatti, avrebbe dovuto vendere tra le 7.500 e le 10mila moto elettriche nel corso del 2023, ma a fronte di appena 6mila esemplari venduti, uno dei maggiori azionisti (non è chiaro quale, ipoteticamente AMF, Creandum o Back In Black Capital) ha ritirato la sua partecipazione.

Commentando il fallimento della sua Cake Motorcycles Stefan Ytterborn, invece, ha imputato la colpa ad un mercato non esattamente favorevole. “Le questioni climatiche non sono più al centro dell’attenzione”, ha detto al sito Dagens industri, “e siamo in una recessione. È colpa nostra, ma anche dell’ecosistema dei venture capital. Al momento è completamente morto”, mentre riguardo al mercato delle moto elettriche, il CEO di Cake Motorcycles ha sottolineato che “non ci sono acquirenti“.

Sbarra (Cisl): "Stellantis rispetti i patti e ci dia certezze"/ "In Italia si producano i modelli di massa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA