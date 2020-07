CAKE STAR 2020, MILANO/ Vince Clèa: battuta per un soffio PastiChéri!

Chi ha vinto la tappa milanese di Cake Star – Pasticcerie in sfida? La puntata in onda oggi, 24 luglio 2020, su RealTime si è conclusa con la vittoria di Clea, la pasticceria di Gaia. Seconda classificata invece Lucia, con la pasticceria PastiChéri. La prima ad essere eliminata dopo l’assaggio iniziale di Damiano e Katia è stata invece la pasticceria Babouche di Alessia. La sfida finale si è dunque giocata tra Gaia e Lucia con un dolce creato con ingredienti forniti da Damiano, tra i quali latte, bitter e pangrattato. Le due pasticcere hanno creato due dolci completamente diversi ma a conquistare Carrara è stata la torta di Gaia. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Cake Star – Pasticcerie in sfida: la sfida di Milano

Prosegue il viaggio di Katia Follesa e Damiano Carrara alla ricerca delle migliori pasticcerie d’Italia. Torna questa sera, 24 luglio 2020, l’appuntamento con “Cake Star – Pasticcerie in sfida”, in onda su RealTime, Canale 31. In questa tappa, Katia e Damiano volano a Milano per una sfida che sarà tutta al femminile. A sfidarsi a colpi di dolci saranno infatti “Clèa” di Gaia, “Babouche” di Alessia e “PastiChéri” di Lucia. I due giudici come sempre assaggeranno le prelibatezze delle tre pasticcerie, tra grandi classici e dolci tipici del luogo fino ad arrivare al ‘cavallo di battaglia’ della pasticceria: una torta inventata proprio dal proprietario ed esponente della struttura. Dopo l’assaggio, Damiano e Katia voteranno i due che meritano la finale. Saranno poi loro a sfidarsi in una nuova torta fatta con ingredienti messi a disposizione da Carrara.

Cake Star – Pasticcerie in sfida: chi vincerà la tappa di Milano?

Questa sera va in onda il dodicesimo episodio della terza stagione di “Cake Star – Pasticcerie in sfida”, in prima TV su RealTime. Ricordiamo che l’appuntamento può essere seguito comodamente in diretta in tv o in streaming su DPlay disponibile sul tuo pc, cellulare o tablet dalle ore 21:20 circa fino alle 22:25 per una durata di 65 minuti. Le puntate dell’ultima stagione di Cake Star sono poi già disponibili in anteprima su DPlay Plus. Ricordiamo inoltre che RealTime è visibile ai canali 31 e 531 in HD del Digitale Terrestre, e ancora ai canali 31 e 131 in HD di Tivùsat e ai canali 160 e 5531 in HD se si è in possesso di un abbonamento Sky.

