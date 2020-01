Cake Star a Riccione e Rimini/ Anticipazioni prima puntata: al via terza stagione

Katia Follesa e Damiano Carrara tornano stasera con la terza edizione di Cake Star, in onda su Real Time nella prima serata. Le puntate saranno 12 in tutto e il format prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, proseguirà lo schema già adeguato nelle precedenti due stagioni. In ogni appuntamento ci saranno tre pasticceri che si sfideranno per riuscire a vincere 2mila euro. A turno, ciascuno di loro riceverà la visita degli rivali (insieme ai giudici) per esprimere un voto da 0 a 5 stelle sulla pasticceria, sull’assaggio dei dolci e sul cavallo di battaglia presentato dal padrona di casa. Damiano successivamente, visiterà i laboratori per visionare gli ambienti di lavoro. Chi otterrà il maggior numero di stelle accederà all’ultimo duello. Il meno votato invece, abbandonerà la competizione. In ultimo, i due selezionati, nel loro laboratorio prepareranno il dolce della vittoria con gli ingredienti proposti da Carrara.

Cake Star, anticipazioni: oggi la prima puntata della terza stagione

La prima puntata di Cake Star, ci saranno in gara tre pasticceri della Riviera Romagnola, due a Riccione e una a Rimini. Un’occasione per fare il punto sul rapporto tra pasticceria moderna e tradizionale e per usare prodotti tipici della zona per realizzare torte innovative e gustosissime. Nelle prossime puntate invece, Damiano Carrara e Katia Follesa andranno a Palermo, Livorno, Cuneo, Savona, Vicenza, Parma, Rovereto e Milano. Il programma può essere seguito anche in streaming su Dplay Plus in anteprima dal 17 gennaio e dopo anche su Dplay. I due conduttori, intervistati da TV Sorrisi e Canzoni, hanno svelato qual è la loro torta preferita: “La torta con mele e cannella ricoperta di pasta frolla. Quella che negli Stati Uniti viene chiamata “apple pie””, afferma la Follesa. Damiano invece, è ghiotto di tiramisù: “Mi mette sempre di buonumore”.

