Cake Star ad Alessandria/ Anticipazioni puntata 12 febbraio: Zoccola, Elvezia e…

Torna Cake Star stasera, 12 febbraio 2021, su Real Time in prima serata. Damiano Carrara e Katia Follesa faranno tappa ad Alessandria dove troveremo i tre locali Elvezia, La Dolce Vito e Zoccola. Come al solito le tre pasticcerie si affronteranno in tre campi con i due giudici che potranno confermare o ribaltare i voti dei concorrenti nei confronti dei loro avversari. Si giudicherà con cinque stelle su location, cabaret di paste e pezzo forte. Da quest’anno ci saranno 5 punti extra da mettere sul piatto con un cliente di fiducia che proporrà a Katia e Damiano il suo dolce preferito.

Cake Star ad Alessandria, i tre locali

I tre locali che si confronteranno a Cake Star nella puntata ad Alessandria sono Elvezia, La Dolce Vito e Zoccola. La zona di Alessandria propone diversi dolci tipici che potranno conquistare il palato di Damiano Carrara e Katia Follesa. Si parte dai baci di Gallina per arrivare agli amaretti di Rolando fino a cannoli di Zoccola e salatini di Rovida Signorelli. Sicuramente c’è grande attesa soprattutto per i Cannoli di Zoccola diventati famosi proprio grazie alla pasticceria un posto storico dal 1806. Piccoli e lunghi sono disponibili con all’interno diversi tipi di farciture.



© RIPRODUZIONE RISERVATA