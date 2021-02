Cake Star/ Anticipazioni 5 febbraio: La Delizia, Cioccoroccolato e Al Dolcemente

Cake Star torna protagonista su Real Time stasera, venerdì 5 febbraio 2021. Katia Follesa e lo chef Damiano Carrara si recheranno a Pisa per assaggiare i dolci tipici della pasticceria siciliana. A confrontarsi saranno tre pasticcerie molto note in tutta Italia: La Delizia, Cioccoroccolato e Al Dolcemente. Ancora una volta ci troveremo di fronte a un confronto tra chef di livello che avranno la forza di concorrere per raggiungere il titolo di migliore pasticcere della loro zona. L’attesa sta per finire visto che la puntata tornerà protagonista a partire dalle 21.20 su Real Time.

Cake Star, anticipazioni 5 febbraio: la gara

In attesa di seguire Cake Star andiamo a leggere come funziona il programma di Real Time. Tre pasticceri si trovano a confrontarsi di fronte ai due giudici Katia Follesa e Damiano Carrara, ma proprio come in Alessandro Borghese – 4 Ristoranti saranno anche gli avversari ad esprimere il loro parere sugli avversari. Si scenderà in campo per le tanto attese cinque stelle su location pasticceria, cabaret di paste e pezzo forte. La grande novità di quest’anno sarà la presenza di un cliente di fiducia che farà assaggiare ai giudici il suo dolce preferito per permettere alla pasticceria di ricevere 5 punti extra.



