Cake Star/ Anticipazioni puntata 29 gennaio: Damiano Carrara sul Lago di Como

Torna Cake Star su Real Time oggi, 29 gennaio, dopo la fine di Bake Off Italia Dolci sotto un tetto. Protagonisti assoluti saranno l’amatissimo chef Damiano Carrara e la simpaticissima comica e conduttrice Katia Follesa. I due partono dal Lago di Como per cercare di scoprire le stelle delle pasticcerie del nostro paese come fanno ogni anno. Sicuramente ci sarà di che leccarsi il baffo con tanti dolci e la possibilità di giudicare anche le preparazioni oltre che il contesto dentro al quale queste verranno presentate. L’appuntamento, ricordiamo, è su Real Time a partire dalle ore 21.20 subito dopo Cortesie per gli ospiti.

Cake Star, anticipazioni puntata 29 gennaio: come funziona lo show?

Diamo uno sguardo ora a come funziona Cake Star che torna in onda stasera, 29 gennaio, su Real Time. Tre pasticceri esperti si sfideranno per cercare di capire chi avrà la meglio. Saranno tre le categorie in cui verranno giudicati e cioè: location, cabaret di paste e “pezzo forte“. A giudicarli saranno i due giudici Damiano Carrara e Katia Follesa oltre anche agli avversari chiamati dunque a svolgere un doppio ruolo. Attenzione però perchè ci saranno anche delle novità. In questa nuova edizione infatti ogni concorrente avrà la possibilità di mettere in campo un cliente di fiducia pronto a far assaggiare ai giudici il suo dolce preferito. Questa nuova tappa porterà a un bonus da cinque stelle aggiuntive alle altre.

Video, le anticipazioni della programma

