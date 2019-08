Cake/ Video, su Canale 5 il film con Jennifer Aniston (oggi, 11 agosto 2019)

Cake va in onda oggi, domenica 11 agosto 2019, a partire dalle ore 21:20. Chi tratta di una pellicola americana prodotta è girata nel 2014 dalla casa cinematografica della Echo Films in collaborazione con tante realtà del settore per la regia di Daniel Barnz mentre il soggetto e la sceneggiatura sono state ideate e sviluppate da Patrick Tobin. Il montaggio di questa pellicola è stato curato da Kristina Boden e Michelle Harrison, gli effetti speciali sono frutto del lavoro di Gary Monak mentre i costumi indossate sul set dagli attori sono stati disegnati e realizzati da Karyn Wagner. Nel cast sono presenti tanti nomi importanti Come nel caso di Jennifer Aniston, Adriana Barraza, William H- Macy, Felicity Huffman e Anna Kendrick.

Cake, la trama del film

Ora è il momento di approfondire la trama di Cake. Una giovane avvocatessa di successo di nome Claire sta vivendo un momento particolarmente felice della propria vita non solo per quanto concerne i tanti riconoscimenti a livello professionale ma anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Un momento straordinario che tuttavia verrà spezzato in maniera incredibile da un terribile incidente stradale dal quale riesce a salvarsi in maniera miracolosa. Seppur inizialmente la donna provi gioia per essere riuscita a scampare ad una morte Ormai certa per via della dinamica dell’incidente in seguito ci sarà una enorme difficoltà nel vivere la sua nuova quotidianità. Infatti le tante ferite riportate e soprattutto le enormi cicatrici presenti sul corpo non le permettono di vivere in maniera tranquilla già che costretta a fare i conti con incredibili dolori che possono essere gestiti soltanto con un costante utilizzo di farmaci antidolorifici. Naturalmente questo abuso di farmaci prevede anche degli scompensi di vario genere e inducono la donna a tralasciare completamente il proprio lavoro e soprattutto a non avere più utilità sociale come aveva fatto in precedenza. Disperata decide di seguire il consiglio di una cara amica ossia di iscriversi a un gruppo di sostegno dove l’oggetto è quello di riuscivo ad affrontare e gestire nel migliore dei modi il dolore fisico. Questa esperienza sarà ovviamente molto formativa per lei era in particolare si troverà ad essere incuriosita dal caso di una donna che faceva parte del suo stesso gruppo la quale in ragione delle difficoltà ha deciso di farla finita suicidandosi. Mentre cerca di sviluppare le varie fasi della situazione che hanno portato al suicidio la stessa Claire andrà a sviluppare un vero e proprio rapporto con il marito della stessa donna. Insomma per lei sarà un momento particolarmente significativo della propria esistenza che potrebbe per sempre cambiarne i contorni magari permettendole finalmente di essere nuovamente felice non solo per quanto riguarda la quotidianità ma anche per quanto concerne alcuni aspetti quali i legami sentimentali.

