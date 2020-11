Calabria, Cotticelli “Piano Covid lo dovevo fare io? Non lo sapevo”/ Commissario choc

Saverio Cotticelli nella bufera: il commissario della sanità della Calabria non sapeva di dover fare il piano Covid per la Regione. Ma andiamo per gradi. La Calabria rientra tra le zone rosse previste dall’ultimo Dpcm nonostante la gestione tutto sommato buona dell’emergenza, tanto da ricevere gli applausi anche della Merkel. Il 4 novembre la doccia fredda, con il lockdown light. «I dati statistici dicono che la Calabria è stata la regione che meglio ha saputo affrontare l’emergenza Covid, non si capisce per quali dati e per quali ragionamenti contorti possa essere individuata come zona rossa», le parole a Titolo V di Domenico Tinelli, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria. Ma Giovanni Rezza è stato chiaro nel corso dell’ultima conferenza stampa dell’Iss: «La criticità nasce da un RT piuttosto elevato, 1,84, c’è una percentuale di probabilità di occupazione delle terapie intensive e delle aree mediche superiore al 50%».

Calabria, Cotticelli “Piano Covid lo dovevo fare io? Non lo sapevo”

La scelta di inserire la Calabria tra le zone rosse ha mandato su tutte le furie il presidente vicario Nino Spirlì – «Combatteremo fino all’ultimo minuto, fino all’ultimo secondo della nostra vita e del nostro dovere» – ma attenzione alle clamorose dichiarazioni di Saverio Cotticelli. L’ex generale dei carabinieri due anni fa è stato nominato dal premier Conte come commissario della Sanità calabrese ed ai microfoni di Titolo V non è riuscito a dare una spiegazione alla decisione del Governo: «Non so perché la Calabria è in zona rossa, i numeri non dicono questo. L’emergenza sanitaria è in tutta Italia, in Calabria non mi pare ci sia un problema numerico». «A giugno mi sono accorto che non c’era un piano Covid ed ho fatto un quesito al ministero per chiedere chi doveva fare il programma operativo Covid», ha spiegato Cotticelli, fino alla doccia gelata con i documenti tra le mani: «Chi deve farlo il piano? Io». E a quel punto Cotticelli prova un tragicomico salvataggio in corner: «Il piano lo sto realizzando, la settimana prossima è pronto». A microfoni spenti, il commissario ad acta non ha dubbi: «Domani mattina io sarò cacciato da qua». Clicca qui per il video.



© RIPRODUZIONE RISERVATA