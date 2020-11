Calabria, Gino Strada/ “Accordo Emergency, Protezione Civile per l’emergenza covid”

In attesa di scoprire chi sarà il nuovo commissario della sanità calabrese, dopo il colpo di scena di ieri con il passo indietro di Gaudio, torna in auge il nome di Gino Strada. Il presidente di Emergency non prenderà in mano la sanità della regione Calabria ma ha annunciato un importante accordo siglato fra la sua associazione e la Protezione civile in merito all’emergenza coronavirus. Emergency darà supporto ai covid hotel, gli alberghi che serviranno ad ospitare i pazienti covid non gravi, e nel contempo, gestirà gli ospedali da campo. “Oggi pomeriggio (ieri ndr) abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile – scrive Gino Strada sulla propria pagina Facebook – per contribuire concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto”. Il numero uno di Emergency ha poi voluto ringraziare il governo “per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno”.

CALABRIA, ACCORDO CON GINO STRADA, DI MAIO: “E’ UN PATRIMONIO”

Emergency si occuperà in Calabria anche del supporto ai punti triage degli ospedali, e come anticipato da Gino Strada, il lavoro prenderà il via già dalle prossime ore, a partire da oggi. Il nuovo accordo è stato definito con il Dipartimento della Protezione Civile, che ha precisato: “Considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica in atto si è ritenuto che l’Associazione Emergency possa contribuire a rispondere ad urgenti esigenze di assistenza socio-sanitaria alla popolazione”. Sulla figura di Gino Strada si era espresso prima dell’intesa il ministro degli esteri Luigi Di Maio, figura di spicco del Movimento 5 Stelle, che aveva specificato: “In questi giorni sono stato molto preoccupato per il dibattito che ha coinvolto Gino Strada, una persona che ci invidiano in tutto il mondo, che ha una grande storia, esperienza e reputazione e mi ha preoccupato vedere questo nome su graticola in questi giorni, credo che quando si maneggia un patrimonio come Gino Strada, prima si decide e poi si fanno i nomi. E con questo non sto rivolgendo una critica al ministro Speranza, al ministro Gualtieri al Presidente del Consiglio che hanno tutta la mia fiducia, però vedere il nome di Gino Strada nel battage mediatico dalla mattina alla sera. Lo dobbiamo proteggere un po’ di più”.



