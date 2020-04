CALABRIA, SANTELLI “BRUCIA” LA FASE 2/ Da oggi riaperti bar e ristoranti all’aperto

Pubblicità

La Calabria “brucia” la fase 2 e riapre. E non solo il 4 maggio, ma già giovedì 30 aprile saranno aperte le attività commerciali indicate dal DPCM del Governo, con alcune annotazioni importanti. E’ stato dato infatti il via libera anche a bar e ristoranti, che nelle intenzioni del Governo dovrebbero riaprire solo dal 1 giugno, e invece da oggi in Calabria sarà possibile servire ai tavoli dei locali ma solo all’aperto. “E’ consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto.” Questo si legge nell’ordinanza, con la presidente della Regione Jole Santelli che ha parlato con grande entusiasmo delle misure intraprese: “L’ordinanza prevede misure nuove, al pari di altre regioni e alcune uniche sul territorio nazionale; tutte parlano il linguaggio della fiducia. Poiché in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto che oggi la Regione ponga in loro fiducia. Sapranno dimostrare buon senso nel gestire i nuovi spazi di apertura che la Regione ha deciso di consentire, anche oltre il dettato del Governo”.

Pubblicità

FASE 2, CALABRIA RIAPRE: SCONTRO COL GOVERNO?

La decisione di bruciare le tappe e far partire subito la fase 2, peraltro in maniera più “massiccia” rispetto a quanto ipotizzato dal Governo, potrebbe portare a un duro scontro con l’esecutivo. Il gruppo Pd nel consiglio regionale della Calabria ha aspramente censurato l’iniziativa: “L’ordinanza appena pubblicata dalla Presidente Santelli ci lascia senza parole: è del tutto fuori da ogni logica e, anticipando senza una ragione, le disposizioni nazionali che entreranno in vigore il 4 maggio, dimentica ogni senso di responsabilità istituzionale. Se, in violazione di norme sanitarie nazionali, ripartiranno i contagi in quei bar o ristoranti che aprono (tra l’altro senza linee guida nazionali), quelle persone avranno tutto il diritto di chiedere i danni alla Regione.” Se qualcuno si ammalasse in questi giorni potrebbe dunque chiedere i danni alle regioni? Il test Calabria rischia di essere un momento cruciale per uscire dal lockdown, la presidente Santelli spara alto riaprendo anche i mercati all’aperto, pur mantenendo il rispetto delle distanze interpersonali e l’uso delle mascherine e guanti. Si attende anche una reazione ufficiale da parte del Governo, magari dalla vivavoce di Conte, col Consiglio dei Ministri impegnato in seduta notturna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA