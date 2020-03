Calabria via dal Milan?/ Calciomercato: possibile cessione a giugno e la Fiorentina..

La finestra di calciomercato di giugno è ancora ben lontana ma pure in casa Milan si comincia a valutare le prossime operazioni per l’estate, pure nella totale confusione per quella che sarà la guida del club e dello spogliatoio il prossimo anno. In tal senso ecco che si parla molto di eventuali profili “cedibili” in vista della prossima finestra di contrattazione: da Donnarumma a Ibrahimovic potrebbero non essere pochi i nomi di peso in uscita a giugno e tra questi vi è anche quello di Davide Calabria, via dal Milan già la prossima estate. La notizia non fa piacere certo ai tifosi rossoneri, ma pure va detto che al momento sono già ben tre i terzini sulla fascia destra nello spogliatoio e che già a gennaio il giocatore era stato messo sul mercato (suscitando l’interesse del Lille): pure non scordiamo che per il club del Diavolo l’eventuale cessione di Calabria sarebbe un bel colpo a livello economico, ricordando che il terzino arriva dalla primavera rossonera.

CALABRIA VIA DAL MILAN? LA FIORENTINA CI PENSA

E’ dunque più che probabile che Calabria lasci il Milan fine stagione, anche se il terzino formalmente è in scadenza di contratto nel 2022: pronti dunque diversi club a farsi avanti per il cartellino del bresciano. Anzi stando alle ultime voci di calciomercato raccolte dal portale Calciomercato.com, pare che già la Fiorentina stia tenendo d’occhio il terzino di Stefano Pioli e che Pradè si stia muovendo in prima persona per questa probabile trattativa. Al momento però non vi è ancora nulla di concreto sul tavolo, anche se sulla carta l’affare pare facile a chiudersi (come insegna l’affare Cutrone). Staremo a vedere che accadrà già nelle prossime settimane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA